Huda napaka vratarja na pokalnem obračunu

Bizaren avtogol Olimpije, ki je vendarle napredovala #video

Matevž Dajčar | Matevž Dajčar si je privoščil veliko napako. | Foto Jure Banfi

Matevž Dajčar si je privoščil veliko napako.

Foto: Jure Banfi

Nogometaši ljubljanske Olimpije so po zmagi z 2:1 v Šenčurju napredovali v osmino finala pokala, a si po nespretnem avtogolu močno zakomplicirali zaključne minute srečanja. Tragični junak bi lahko postal vratar Matevž Dajčar, ki je po vrnjeni žogi Jasmina Kurtića okroglo usnje zgrešil, to pa se je odkotalilo v mrežo in domači so v 87. minuti dobili žarek upanja za veliko presenečenje, do katerega pa na koncu ni prišlo.

NK Maribor
Sportal Grosupeljčani šokirali Maribor, drama Olimpije, preostali prvoligaši zanesljivi

Olimpija je v Šenčurju prek Alexa Tamma povedla v 42. minuti, Veljko Jelenković pa je v 80. povišal prednost. V 83. minuti so domači po izključitvi Marka Stankovića na igrišču ostali le z deseterico in zdelo se je, da je obračun odločen. A po napaki čuvaja mreže aktualnih državnih prvakov so domači dobili priložnost za nor preobrat. Zmaji ga niso dopustili in se bodo v osmini finala udarili s Celjem, ki je brez večjih težav s 4:0 izločilo Makole.

