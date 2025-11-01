Po divji tekmi v Tivoliju Innsbruck spet premagal Olimpijo

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek na Solnograškem premagali prvaka in se vrnili na prvo mesto IceHL, so se po štirih zaporednih gostovanjih vrnili na domač led in v Tivoliju gostili Innsbruck, moštvo, ki je ljubljansko zasedbo uspelo premagati že pred tremi tedni. Tudi tokrat so se veselili Tirolci, zmagali so po podaljšku s 6:5. Zdaj sledi reprezentančni premor, na katerem bo sodelovalo več članov ljubljanske zasedbe, zeleno-beli tabor pa se bo v tekmovalni ritem lige ICE vrnil 12. novembra na gostovanju pri Pustertalu Roka Tičarja, ki je odlično začel sezono.

Prav Innsbruck je bila zadnja ekipa, ki je Olimpiji zadala poraz v ligi Ice, 12. oktobra v Hali Tivoli je slavila po podaljšku s 7:6, danes je vajo ponovila in zmaje premagala po podaljšku s 6:5. Med obema porazoma so Ljubljančani nanizali pet zmag, zadnjo včeraj v Salzburgu, kjer so branilce naslova prvaka premagali z 2:1 in skočili na vrh lestvice. Na tem s 34 točkami tudi ostajajo, a že jutri jih lahko spet ujame Pustertal, ki ga čaka spopad s Fehervarjem AV19. Ta je danes s 3:0 premagal Vorarlberg.

Prva tretjina pripadla zmajem, v drugi je postalo napeto

Zmaji, ki jim niso mogli pomagati kapetan Robert Sabolič, Nathanael Halbert, Evan Polei, Miha Beričič, Rok Kapel (zaradi poškodbe kolena bo odsoten dlje časa, v nekaj tednih bo jasno, ali bo morda predčasno končal sezono), so tekmo z Innsbruckom odlično odprli, v prvi tretjini prevladovali na ledeni ploskvi Hale Tivoli in to prevlado kronali z dvema zadetkoma. Do obeh so prišli z igralcem več na ledu, oba je zabil kanadski napadalec Marly Quince. Toda Innsbruck je v drugih dvajsetih minutah znova pokazal, da je lahko pravi strup za Olimpijo. V sedmih minutah so dosegli štiri gole. Max Coatta je v 26. minuti znižal zaostanek, le dobro minuto kasneje pa je Mathew Wilkins poskrbel za izenačenje. Domačim je padla zbranost, gostje pa so dobili krila in v 31. ter 32. minuti sta Lukaša Horaka premagala še Coatta drugič (tokrat iz "power-playja") ter Devin Steffler za vodstvo gostov s 4:2.

Foto: Aleš Fevžer

Domači so se nato zbrali, spet dvignili ritem, pritiskali na vrata Matthewa Vernona in še pred koncem druge tretjine izenačili. Terrence Brennan je v 39. minuti zaostanek znižal na 3:4, v 40. pa je izenačujoči zadetek dosegel Nicolai Meyer. A zadetek Danca ni veljal, sodniki so ga po ogledu videoposnetka razveljavili, saj je trener gostov Ryan Kinasewich protestiral, češ, da je bil njegov vratar Vernon oviran. Zmaji so na drugi odmor odšli z zaostankom 3:4.

Foto: Aleš Fevžer

Huda bitka vse do konca

Zadnja tretjina se je za gostitelje začela slabo, že v tretji minuti je namreč domača obramba spet klecnila, za vodstvo Innsbrucka s 5:3 pa je poskrbel Sebastian Benker. Olimpija je šla nato v popolno ofenzivo, slabih sedem minut pred koncem tekme so se navijači že razveselili gola, a sodniki Brennanovega poskusa naposled niso priznali, tudi po ogledu video posnetkov namreč ni bilo mogoče potrditi, da je plošček, ki ga je Vernon pokril s telesom, resnično prečkal golovo črto. Nobenega dvoma o tem pa ni bilo v 54. minuti, ko so domači izkoristili prednost dveh igralcev več na ledu in z zadetkom Zacha Boychuka znižali na 4:5.

Foto: Aleš Fevžer

Pritisk domačih ni pojenjal in T. J. Brennan je v 56. minuti poskrbel za izenačenje na 5:5. Pri tem izidu je ostalo vse do izteka rednega dela tekme, moštvi sta tako morali igrati podaljšek, tik pred koncem tega pa so si dve točki prislužili gostje. Za zmago Innsbrucka je po bliskovitem protinapadu 11 sekund pred sireno poskrbel Benjamin Corbeil.

Horak je zbral 24 obramb, Vernon kar 49.

