"Če bi nas kdo pred sezono vprašal, ali podpišemo tak začetek sezone in rezultate, bi, mislim, da čisto vsak podpisal. Imamo dober sistem, držimo se ga, je pa še vedno nekaj stvari, ki jih lahko izboljšamo, predvsem naše lastne napake, s katerimi tekmecem dopuščamo, da pridejo do poceni zadetkov. A ko gledamo širšo sliko, smo lahko zelo zadovoljni," je po koncu prve tretjine rednega dela lige ICE dejal branilec HK Olimpija Blaž Gregorc, ki je ob odsotnosti poškodovanega kapetana Roberta Saboliča prevzel kapetansko vlogo.

Hokejisti HK Olimpija so v soboto odigrali zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom, gledalci so v Tivoliju videli deja vu izpred treh tednov. Proti Innsbrucku je znova padla toča golov (11), Tirolci pa so znova odpeljali zmago po podaljšku (5:6).

"Začeli smo res dobro, pritiskali nanje, povedli z 2:0, nato pa je prišla tista druga tretjina. Ne vem, zakaj, a nekako smo stopili nazaj, delali preveč napak, oni so jih izkoristili in povedli. Vrnili smo se v igro, borbali, na koncu podaljšek ... Imeli smo trenutke, ko smo bili res dobri, a so nas napake stale zmago. Lahko bi iskali stvari, ki nas motijo, pa natrpan urnik (dve tekmi v manj kot 24 urah, tri v štirih dneh, op. a.), kar nekaj poškodb, a to ni opravičilo za poraz. Menim, da bi morale tri točke ostati v Tivoliju. Dobro je, da zdaj prihaja ta premor, da se malo spočijemo in da igralci z manjšimi poškodbami te sanirajo in se vrnejo," je po sobotnem porazu dejal izkušeni branilec Blaž Gregorc, ki zadnje tedne, ko manjka Robert Sabolič, nosi kapetansko črko C.

Foto: Aleš Fevžer

"Dober sistem, vloge dobro razporejene, nas pa včasih tepejo lastne napake"

Ljubljanski klub je pred sezono dodobra prevetril ekipo, iz serijskega prvaka Salzburga se je v Ljubljano preselil trener Ben Cooper, zeleno-beli dres pa je oblekla kopica tujcev. Kanadčan stavi na svoj agresivnejši pristop, okrepitve delajo razlike, Olimpija je po prvi tretjini rednega dela pri vrhu lige ICE. Po 16 tekmah je druga, za vodilnim Pustertalom zaostaja točko. Zmaji so dosegli kar 80 zadetkov, kar je daleč največ med vsemi, prejeli pa 48, s čimer so na sredini lestvice po prejetih zadetkih.

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

"Ko gledamo širšo sliko, smo lahko zelo zadovoljni"

"A ko gledamo širšo sliko, smo lahko zelo zadovoljni. Če bi nas kdo pred sezono vprašal, ali podpišemo tak začetek sezone in rezultate, bi, mislim, da čisto vsak podpisal," pravi Gregorc, na vprašanje o Cooperjevem pristopu pa dodaja: "Je zelo analitičen trener. Pogleda zelo veliko videoposnetkov, veliko hokeja je že dal skozi, bil tudi v ligi NHL. Vidi se, da razume hokej, da razume moderen hokej, da je treba biti hiter in agresiven."

"Počutim se, kot bi imel 25 let"

Nekaj prostih dni bo izkoristil za oddih z družino, nato se vrača na trening. Prva tekma sledi čez slabih deset dni. Kot pravi, se v hokeju še vedno počuti zelo dobro in tudi za reprezentanco je še naprej pripravljen igrati. Foto: Aleš Fevžer

"Starejši smo dobili nekaj prostih dni. Sam se še vedno zelo dobro počutim v hokeju. Poleti, ko se dela baza za sezono, veliko treniram, pa tudi med sezono sem veliko v fitnesu, brez tega ne gre, včasih grem tudi na kakšno masažo. Na splošno se zelo dobro počutim, kot bi bil star 25 let (smeh, op. a.)," še dodaja visokorasli branilec, ki tudi v reprezentanci še ni rekel zadnje besede: "Seveda sem še pripravljen igrati, rad igram za reprezentanco. Vedno se bom odzval, če bom le vpoklican."

V tem tednu, namenjenem reprezentanci, bodo Slovenci igrali na evropskem pokalu narodov na Poljskem. Na seznamu selektorja Eda Terglava je večina hokejistov Olimpije in Jesenic, priložnost za dokazovanje bodo dobili večinoma mlajši oziroma tisti, ki med risi ne dobivajo veliko igralnega časa.