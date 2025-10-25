Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
25. 10. 2025,
12.41

Graz99ers so se razšli s trenerjem Langejem

Harry Lange | Harry Lange ni več trener Graz99ers. | Foto Guliverimage

Harry Lange ni več trener Graz99ers.

Foto: Guliverimage

Avstrijski hokejski klub Graz99ers, ki nastopa v regionalni ligi Ice, se je razšel s trenerjem Harryjem Langejem. Glede na sporočilo za javnost bo na trenersko klop na nedeljski domači tekmi proti Pioneers Vorarlberg sedel Philipp Pinter.

Štajerska ekipa je v petek v ligi Ice izgubila proti Black Wings Linz po podaljšku, kar je bil njen peti poraz po podaljšku ali kazenskih strelih na šestih tekmah. Trenutno so graški hokejisti na petem mestu lestvice.

"To je bila stoodstotno moja odločitev in moja odgovornost," je dejal predsednik Herbert Jerich. Z začasnim imenovanjem Pinterja je prepričan, "da je ekipa v najboljših rokah, dokler ne najdemo novega trenerja".

Z novim trenerjem bodo še naprej sledili cilju osvojitve prvenstva, so zapisali pri avstrijski tiskovni agenciji APA.

