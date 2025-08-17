Tim Gajser je prvič po štirih mesecih nastopil na dirki svetovnega prvenstva MXGP. Rama je zaceljena, forma pa po štirih tednih treninga dobra. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Uddevalli je bil tretji. V nedeljski prvi vožnji se je z Isakom Giftingom boril za tretje mesto, a sta trčila. Slovenski as je zaradi poškodovanega motorja odstopil, je pa z njim vse v redu. Dirko je končal na 12. mestu, saj je bil v drugi vožnji po manjši napaki sedmi. Najboljši Slovenec na 16. veliki nagradi letos je bil Jan Pancar, ki je osvojil sedmo mesto. V drugi vožnji je bil šesti, pred Timom. Zmagal je Romain Febvre, ki je dobil obe vožnji in povečal prednost v skupnem seštevku sezone, saj je bil Lucas Coenen samo osmi.

Tim Gajser (Honda) je v tej sezoni odpeljal le pet dirk in pol, a na treh zmagal in je kljub devetim izpuščenim velikim nagradam s 305 točkami ostal med deseterico v skupnem seštevku. Dvakrat izpahnjeno ramo je uspešno operiral in rehabilitiral. V soboto je tako na prvi vožnji, obkrožen s tekmeci, po skoraj štirih mesecih zasedel tretje mesto. Malo mu je zategnilo roke (tako imenovani "arm pump"), kar pa je po tako dolgem tekmovalnem premoru običajno. Kvalifikacije je dobil Romain Febvre (Kawasaki), ki je s 744 točkami vodil v MXGP. Imel je 14 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM), ki je bil na kvalifikacijski vožnji samo šesti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP254 KTM) je zasedel osmo mesto.

Gajser po trčenju odstopil zaradi poškodovanega motorja

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje je dobil Febvre. Herlings ga je v prvem krogu napadal, a neuspešno. Gajser je bil četrti, za Isakom Giftingom (Yamaha). Pancar se je v prvem krogu z 11. prebil na osmo mesto, povsem pa se je štart ponesrečil Coenenu, ki je bil samo 22. Ko se je ta prebil na 16. mesto (imel je še težave z rokami), pa smo spremljali Timove napade na Giftinga. Dih nam je zastal v tretjem krogu, ko je bil Šved na enem od skokov prekratek in se je Gajser zaletel vanj. Oba sta se znašla na tleh. Gifting v bolečinah, slovenski as pa je bil takoj na nogah, a s poškodovanim motorjem. Skušal je poravnati krmilo, a mu ni uspelo. Precej razočaran je odstopil, je pa z njegovo ramo vse v redu. Gifting je z velikim zaostankom nadaljeval vožnjo.

Ko je v sedmem krogu padel še Jeremy Seewer (Ducati), je bil Pancar že peti, za četrtim Rubenom Fernandezom (Honda), ki ga ni mogel prehiteti že na kvalifikacijski vožnji. Pred njima so bili Febvre, Herlings in Calvin Vlaanderen (Yamaha). Razlike med njimi so znašale nekaj sekund, tako da do konca sprememb na prvih štirih mestih nismo več videli. So se pa Pancarju približali trije vozniki na tovarniških motorjih, Maxime Renaux (Yamaha), Glenn Coldenhoff (Fantic) in Coenen. Mladi Dolenjec jih ni mogel zadržati za sabo, prehiteli so ga v 25. minuti vožnje. V cilju je bil osmi, 47 sekund za Febvrom.

Poglejte posnetek s Timove čelade, kako je trčil v Giftinga:

MXGP Švedske:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 50 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 44

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 38

4. Maxime Renaux (Yamaha) 36

5. Glenn Coldenhoff (Fantic) 31

6. Ruben Fernandez (Honda) 31

7. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 28

8. Lucas Coenen (KTM) 23

...

12. Tim Gajser (Honda) 14

Pancar v drugi vožnji šesti, tik pred Gajserjem

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Začetek druge vožnje v Uddevalli je bil podoben tistemu v prvi: Febvre je povedel pred Herlingsom, Gifting je bil pred Gajserjem, Pancar na 10. mestu, Coenen pa je padel in bil samo 26. A Tim je tokrat z agresivnim manevrom že ob koncu prvega kroga prehitel domačega voznika.

Srednji del vožnje je bil bolj miren, razlike pa zelo majhne: samo osem sekund med prvimi šestimi. Coenen se je prebil na 17. mesto, a zaostajal za 40 sekund. Trije vozniki na Yamahi so v drugi polovici pritiskali na tretjega Gajserja in v 25. minuti se mu je zgodil manjši zdrs. Izgubil je štiri mesta. Pancar je dirkal na devetem mestu in dve minuti pozneje prehitel Fernandeza. Bil je tri sekunde za rojakom.

Zadnji trije krogi pa so bili več kot dramatični. Febvre je po manjši napaki izgubil prednost in prvih pet je bilo v razmiku samo štirih sekund. Na polno je dirkal predvsem Gifting in najprej z agresivnim manevrom prehitel Herlingsa in nato na enak način še Febvra. Švedska publika je ponorela od navdušenja. A Isak je vozil na limitu in nekaj zavojev pozneje, le nekaj zavojev pred ciljem, padel. Motor mu ni več vžgal. Tako je drugo vožnjo vendarle dobil Febvre, drugi je bil Herlings, tretji Renault, četrti Vlaanderen, peti Coldenhoff, šesti pa Pancar, ki je tri kroge pred ciljem prehitel Gajserja. Coenen je prišel do 12. mesta.

Peta zmaga Febvra, Coenen samo osmi, za Pancarjem

Febvre je peto zmago sezone dosegel z maksimalnimi 50 točkami, Herlings je bil drugi, Vlaanderen pa tretji. Pancar je osvojil 28 točk in končal pred osmim Coenenom. Gajser je osvojil 12. mesto. Francoz Febvre je vodstvo v skupnem seštevku sezone povečal na 41 točk in naredil velik korak do druge lovorike v MXGP. Do konca so še štiri velike nagrade, torej 12 voženj, naslednja že naslednji konec tedna v Arnhemu na Nizozemskem.

MXGP, skupni seštevek (16/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 794 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 753

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 572

4. Ruben Fernandez (Honda) 502

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 480

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 424

7. Maxime Renaux (Yamaha) 423

8. Jeffrey Herlings (KTM) 406

...

10. Tim Gajser (Honda) 327

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277

Prvi točki Jake Peklaja

Uro prej v Uddevalli na Švedskem dirkajo v šibkejšem razredu MX2, v katerem ta konec tedna nastopa mladi slovenski up Jaka Peklaj (Husqvarna). Prvo vožnjo je dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM). Drugi je bil Sacha Coenen (KTM), tretji pa lanski prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) je bil peti, bili pa so v razmiku le desetih sekund. Peklaj je osvojil prvi dve točki letos, s krogom zaostanka je bil 19.

V drugi vožnji je bil vrstni red precej drugačen: Längenfelder prvi, De Wolf tretji in Adamo samo osmi. Tako je nemški voznik z 41 točkami osvojil svojo osmo zmago v svetovnem prvenstvu. Nizozemec je bil drugi s 40 točkami in Italijan tretji z 38. Peklaj je bil v drugi vožnji 23., skupno pa z dvema točkama iz prve vožnje 21.