Tim Gajser je nazaj in že med najboljšimi. V prvi vožnji obkrožen s tekmeci po skoraj štirih mesecih je osvojil tretje mesto. Švedska Uddevalla gosti 16. dirko letošnjega svetovnega prvenstva. Na sobotni kvalifikacijski vožnji sta pred Gajserjem končala samo vodilni v letošnji sezoni Romain Febvre in zmagovalec rekordnih 109 dirk Jeffrey Herlings.

Po skoraj štirih mesecih oziroma po devetih dirkah v svetovnem prvenstvu v motokrosu v elitnem razredu MXGP znova spremljamo oba slovenska voznika. Že trening na čas je potrdil, da sta oba zelo hitra. Čeprav se en vrača po poškodbi, drugi pa nima tovarniškega motorja. Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je dosegel tretji čas, Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je navdušil na prejšnjih dveh velikih nagradah, pa četrtega. Hitrejša sta bila le prekaljena mačka Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki).

Romain Febvre Foto: Guliverimage Sledila je kvalifikacijska vožnja, ko prvih 10 dobi točke od 10 do ena. Rezultat pa pomeni tudi vrstni red izbora štartne rampe na nedeljski dirki. Najboljši štart je uspel Glennu Coldenhoffu (Fantic), ki je iz prvega zavoja zapeljal pred Herlingsom, Febvrom in četrtim Gajserjem. Že v drugem krogu je ta trojica prehitela vodilnega. Zatem je Febvre prevzel vodstvo, Herlingsa je prehitel tudi Gajser, a je Nizozemec Slovencu takoj vrnil.

Sredi vožnje je imel Francoz že devet sekund prednosti pred najbližjima tekmecema. Pancar je dirkal na osmem mestu. Do konca se vrstni red ni več spremenil, Febvre je zmagal 12 sekund pred Herlingsom in 13 pred Gajserjem. Lucas Coenen (KTM) je bil z 18 sekundami zaostanka samo šesti, kar pomeni, da je Febvre prednost pred njim v skupnem seštevku sezone povečal na 14 točk. Pancar je bil osmi, 24 sekund za zmagovalcem, samo sekundo za tovarniškim voznikom Rubenom Fernandezom (Honda).

MXGP Švedske, kvalifikacijska vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Glenn Coldenhoff (Fantic)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Lucas Coenen (KTM)

8. Ruben Fernandez (Honda)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (15/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 744 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 730

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 541

4. Ruben Fernandez (Honda) 471

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 442

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 405

...

10. Tim Gajser (Honda) 313

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 249

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Thibault Benistant (Yamaha). Tekmeca za naslov prvaka Simon Längenfelder (KTM) in Kay de Wolf (Husqvarna) sta bila na drugem in tretjem mestu. V prvenstvu ju loči 39 točk. Tretjič letos na dirki svetovnega prvenstva nastopa Jaka Peklaj (Husqvarna). V konkurenci 26 voznikov je bil 24.

Za 50 točk in zmago na veliki nagradi Švedske bodo dirkali v nedeljo popoldne. V MX2 bo štart prve vožnje ob 13.15, druge pa ob 16.10, v elitnem razredu MXGP pa bo 14.15 in 17.10.