Vlada je potrdila predlog zakona o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev in funkcionarjev v zvezi z njihovim delom v tujini, s čimer po besedah državne sekretarke z ministrstva za javno upravo Mojce Ramšak Pešec zaokrožujejo plačno reformo javnega sektorja. Potrdila je tudi strategiji razvoja prostovoljstva in nevladnih organizacij.

Mojca Ramšak Pešec je pojasnila, da plače zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino, vključujejo v sistem plač v javnem sektorju v smislu, da bodo primerljive s plačami zaposlenih v Sloveniji ter določene v bruto višini in ne več kot neto prejemek. Poleg tega bodo tudi te plače vključene v sistem obračuna plač zaposlenih v upravi, kar do zdaj ni bilo možno, ter bo mogoče sproti spremljati finančne učinke.

Tri vrste prejemkov

Po navedbah državne sekretarke so za zaposlene, napotene na delo v tujini, predvidene tri vrste prejemkov. Prvi je osnovna plača, primerljiva tisti na primerljivih delovnih mestih v Sloveniji, povezana s količnikom, ki bo izražal zahtevnost dela na tem delovnem mestu v tujini.

Prejemali bodo tudi povračila, stroške in druge prejemke, enako kot javni uslužbenci, zaposleni v Sloveniji. Tretja kategorija pa je t. i. odmena, povezana z njihovim bivanjem v tujini. Gre za povračila, vezana na opravljanje dela v tujini, med katerimi je omenila povračilo stroškov bivanja in šolnin ter dodatek za oddaljenost.

Zakon bo predvidoma veljal od 1. junija 2026

Zakon bo predvidoma začel veljati s 1. junijem prihodnje leto, do takrat pa mora biti sprejeta tudi uredba, ki bo določala konkretne višine plač, kot tudi odmene za posamezna delovna mesta in za posamezne države.

Na delo v tujino je napotenih približno 900 javnih uslužbencev, od tega približno 350 prek ministrstva za zunanje zadeve, 500 vojakov, 30 ali 40 učiteljev in nekaj uslužbencev ministrstva za notranje zadeve, napotenih na različne misije.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Vlada je danes sprejela tudi uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, saj je bila ta, ki se trenutno uporablja, izdana na podlagi zakona o uravnoteženju javnih financ, so pojasnili v sporočilu po seji vlade. Kot so navedli, uredba med drugim ureja načrtovanje službenih potovanj v tujino, vrste stroškov, ki se povrnejo zaposlenemu, vključno z dnevnicami, pojem delegacije na službenem potovanju v tujino ter možnost kombiniranja službenega in zasebnega potovanja.

Uredba bo začela veljati s 1. januarjem 2026. Enako velja za uredbo o priznanjih in denarnih nagradah v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki jo je vlada prav tako sprejela danes.