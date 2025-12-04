Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
16.40

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
plača Mojca Ramšak Pešec

Četrtek, 4. 12. 2025, 16.40

1 ura, 15 minut

Vlada v DZ pošilja predlog zakona o plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev, napotenih na delo v tujino

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Letalo Brnik | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Vlada je potrdila predlog zakona o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev in funkcionarjev v zvezi z njihovim delom v tujini, s čimer po besedah državne sekretarke z ministrstva za javno upravo Mojce Ramšak Pešec zaokrožujejo plačno reformo javnega sektorja. Potrdila je tudi strategiji razvoja prostovoljstva in nevladnih organizacij.

Mojca Ramšak Pešec je pojasnila, da plače zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino, vključujejo v sistem plač v javnem sektorju v smislu, da bodo primerljive s plačami zaposlenih v Sloveniji ter določene v bruto višini in ne več kot neto prejemek. Poleg tega bodo tudi te plače vključene v sistem obračuna plač zaposlenih v upravi, kar do zdaj ni bilo možno, ter bo mogoče sproti spremljati finančne učinke.

Tri vrste prejemkov

Po navedbah državne sekretarke so za zaposlene, napotene na delo v tujini, predvidene tri vrste prejemkov. Prvi je osnovna plača, primerljiva tisti na primerljivih delovnih mestih v Sloveniji, povezana s količnikom, ki bo izražal zahtevnost dela na tem delovnem mestu v tujini.

Zagreb
Novice Kako se povprečna plača v Zagrebu kosa s plačami v Ljubljani?

Prejemali bodo tudi povračila, stroške in druge prejemke, enako kot javni uslužbenci, zaposleni v Sloveniji. Tretja kategorija pa je t. i. odmena, povezana z njihovim bivanjem v tujini. Gre za povračila, vezana na opravljanje dela v tujini, med katerimi je omenila povračilo stroškov bivanja in šolnin ter dodatek za oddaljenost.

Zakon bo predvidoma veljal od 1. junija 2026

Zakon bo predvidoma začel veljati s 1. junijem prihodnje leto, do takrat pa mora biti sprejeta tudi uredba, ki bo določala konkretne višine plač, kot tudi odmene za posamezna delovna mesta in za posamezne države.

Vojna v Ukrajini
Novice Koliko bomo plačali za obrambo in koliko za Ukrajino? To so številke.

Na delo v tujino je napotenih približno 900 javnih uslužbencev, od tega približno 350 prek ministrstva za zunanje zadeve, 500 vojakov, 30 ali 40 učiteljev in nekaj uslužbencev ministrstva za notranje zadeve, napotenih na različne misije.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Vlada je danes sprejela tudi uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, saj je bila ta, ki se trenutno uporablja, izdana na podlagi zakona o uravnoteženju javnih financ, so pojasnili v sporočilu po seji vlade. Kot so navedli, uredba med drugim ureja načrtovanje službenih potovanj v tujino, vrste stroškov, ki se povrnejo zaposlenemu, vključno z dnevnicami, pojem delegacije na službenem potovanju v tujino ter možnost kombiniranja službenega in zasebnega potovanja.

Uredba bo začela veljati s 1. januarjem 2026. Enako velja za uredbo o priznanjih in denarnih nagradah v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki jo je vlada prav tako sprejela danes.

Upokojenci, starostniki
Novice Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra
Denar, investiranje
Novice Uskladitev olajšav in dohodninske lestvice za 75 odstotkov rasti plač
Marina v Poreču
Novice Slovenski lastniki plovil na hrvaški obali davka niso dolžni plačati na Hrvaškem
Plača, gotovina
Novice Julijska neto plača izrazito nižja
plača Mojca Ramšak Pešec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.