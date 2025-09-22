Julijska neto plača izrazito nižja

Povprečna bruto plača za julij je znašala 2.517,11 evra, neto plača pa 1.577,42 evra. Prva je bila od tiste za junij nominalno nižja za 0,9 odstotka in realno za 1,4 odstotka, druga nominalno za 2,1 odstotka in realno za 2,6 odstotka. Na izrazitejše znižanje neto plače je vplivala uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo.

Kot so ob današnji objavi pojasnili v statističnem uradu, je na izrazitejše znižanje neto plače za julij v primerjavi z bruto plačo vplivala predvsem uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ta se dodatno obračunava pri izplačilu plače od 1. julija in znaša en odstotek bruto plače.

Povprečna plača za julij se je medtem v medletni primerjavi zvišala. V bruto znesku je bila nominalno višja za 5,8 odstotka, realno za 2,9 odstotka, v neto znesku pa je bila nominalno višja za 4,5 odstotka in realno za 1,7 odstotka, so navedli v uradu.

Za koliko nižja je bila povprečna bruto plača pri posameznih sektorjih

V javnem sektorju je bila povprečna bruto plača za julij nižja od plače za junij za 3,6 odstotka, v institucionalnem sektorju država za 4,5 odstotka. V zasebnem sektorju pa se je nekoliko zvišala, in sicer za 0,7 odstotka.

V primerjavi s plačo za julij lani se je povprečna bruto plača zvišala v obeh sektorjih. V javnem je bila višja za 6,1 odstotka, v institucionalnem sektorju država za 6,6 odstotka in zasebnem za 5,4 odstotka.

V povprečju je bila najvišja plača za julij izplačana v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Znašala je 3.553,87 evra bruto oz. 2.136,80 evra neto.

Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je dosegla 1.841,25 evra bruto ali 1.187,15 evra neto.