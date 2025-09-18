Direktor ZPIZ razkril, zakaj se letos ne izplača v pokoj

Delavci, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, se v drugi polovici leta že tradicionalno sprašujejo, kdaj se jim bolj izplača v pokoj. Za oceno, kdaj je upokojitev ugodnejša, je pomembna primerjava uskladitve pokojnin tekočega leta z rastjo povprečne neto plače v tekočem letu, ki bo podlaga za izračun valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz preteklih let. Uradni podatki glede povečanja neto plač v letu 2025 bodo sicer znani šele v sredini februarja 2026, vendar je na podlagi že znanih podatkov o rasti plač mogoče z gotovostjo napovedati, kdaj se izplača upokojiti.

O tem je za časnik spregovoril generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež. Dejal je, da je za to pomembno odločitev treba primerjati višino uskladitve v letu 2025, ki znaša 4,5 odstotka, in rast neto plač, ki nato vpliva na višino novih valorizacijskih količnikov za tiste, ki se bodo upokojili leta 2026.

"Po rasti neto plač v letošnjih prvih šestih mesecih v višini 7,2 odstotka lahko z gotovostjo povem, da se bo bolje upokojiti v začetku leta 2026. Seveda bodo končni podatki o rasti neto plač znani v sredini februarja naslednje leto in takrat bomo videli, za koliko bo ugodnejša upokojitev v letu 2026. Po oceni bi lahko znašala od 2,5 do tri odstotke, kar ni zanemarljivo," je sporočil Papež.

Spomnimo, da je bila lani zgodba ravno obratna: zaradi drugačnega razmerja med rastjo neto plač in višino uskladitve pokojnin se je tistim, ki so izpolnjevali pogoje, izplačalo upokojiti do konca leta 2024.