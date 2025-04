Vlada se bo predvidoma na današnji dopisni seji odločila, ali bo podala soglasje k imenovanju Marijana Papeža za nov mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ali ne. Vlada je sicer v četrtek začela obravnavo predloga za Papeževo imenovanje, vendar jo je prekinila in jo bo dokončala na dopisni seji, je poročala STA.

Svet zavoda ga je za generalnega direktorja tudi v novem štiriletnem mandatu imenoval februarja. Odtlej čaka na soglasje vlade, vendar pa njena podpora ostaja negotova. O tem je v četrtek še pred sejo vlade razpravljala tudi koalicija na rednih usklajevanjih, a dokončne odločitve niso sprejeli. Kot je v četrtkovi Tarči na TV Slovenija dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, se bo premier Robert Golob danes zjutraj sestal s Papežom in se nato odločil, če ima podporo stranke Gibanje Svoboda.

Imenovanje Papeža za njegov že šesti mandat na čelu Zpiza podpirajo v Levici. Namestnica vodje poslanske skupine SD Meira Hot je v četrtek medtem potrdila, da Papež na glasove SD ne more računati. Namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi pa je dejal, da gre za odločitev vlade, da pa v Gibanju Svoboda za zdaj še poslušajo argumente za in proti.

Svet Zpiza, ki ima 27 članov, je papeža na tajnem glasovanju konec februarja podprl s 17 glasovi. Njegova protikandidatka, nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač iz vrst SD pa je dobila devet glasov. Ena glasovnica je bila neveljavna. V SD so takrat izrazili podporo Kopač, ki ima po njihovi oceni ustrezna znanja in izkušnje.