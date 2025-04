Vlada bo v četrtek odločala o tem, ali poda soglasje k imenovanju zdajšnjega generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijana Papeža tudi v novem mandatu, so za STA povedali v stranki Gibanje Svoboda. Pred odločitvijo vlade pa niso hoteli razkriti, ali ga stranka podpira ali ne. Levica ga podpira, SD pa ne.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je Marjana Papeža imenoval na čelo zavoda tudi v novem štiriletnem mandatu, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je že pripravilo sklep za njegovo ponovno potrditev, so navedli. Njegovo imenovanje, kot so navedli za STA, podpirajo v Levici.

V SD medtem ostajajo pri stališču, da bi bile spremembe pri vodenju zavoda dobrodošle. V stranki so še pred glasovanjem sveta Zpiza o kandidatih za vodenje zavoda v novem mandatu za generalno direktorico podprli nekdanjo ministrico za delo Anjo Kopač, ki se je poleg Papeža prijavila na razpis. Kopač ima potrebna znanja in izkušnje za vodenje zavoda, so prepričani. Glede na to ne vidijo razloga, da bi svoje stališče spreminjali, tako da soglasja k imenovanju Papeža ne bodo podali, so napovedali za STA.

Papežu se dozdajšnji mandat izteče v petek. Če vlada ne bo dala soglasja, bo imenovan v. d. generalnega direktorja, svet zavoda pa bo moral objaviti nov razpis, so za STA povedali v zavodu.

Papež: Kopač je bila od vseh protikandidatov najmočnejša

Papeža je na tajnem glasovanju sveta Zpiza za njegov že šesti mandat 27. februarja podprlo 17 članov 27-članskega sveta, njegovo protikandidatko Kopač pa devet. Ena glasovnica je bila neveljavna.

Papež je bil po imenovanju vesel, da je dobil tako močno podporo. Tokratna protikandidatka je bila namreč od vseh protikandidatov, ki so se od leta 2005 poleg njega potegovali za ta položaj, najmočnejša, je dejal novinarjem. "Glede na to je ta rezultat še pomembnejši," je prepričan. Hkrati je izrazil upanje, da bo vlada podala soglasje k njegovemu imenovanju.

Ponovno imenovanje je videl kot potrditev do zdaj opravljenega dela, hkrati pa kot izziv za naprej. V DZ naj bi bila namreč še pred poletnimi počitnicami sprejeta nova pokojninska reforma. Zavod jo bo moral dobro izvesti, je poudaril. Vendar pa so na zavodu po njegovih navedbah že v preteklosti pokazali, da so ekipa, ki zmore marsikaj tudi ob spremembah zakonodaje.