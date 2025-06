Letni dodatek za upokojence za leto 2025 bo Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje izplačal. 30. junija skupaj z junijskimi pokojninami.

Letni dodatek za upokojence je letos za 5 evrov višji kot lani. Uživalcem pokojnin ga bo Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) izplačal v naslednjih zneskih:

Pokojnina do 680,00 EUR: 465,00 EUR

Pokojnina od 680,01 EUR do 815,00 EUR: 325,00 EUR

Pokojnina od 815,01 EUR do 965,00 EUR: 265,00 EUR

Pokojnina od 965,01 EUR do 1.160,00 EUR: 215,00 EUR

Pokojnina nad 1.160,00 EUR: 155,00 EUR

Izplačilo nadomestil iz invalidskega zavarovanja: Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih zneskih:

Nadomestilo do 965,00 EUR: 265,00 EUR

Nadomestilo od 965,01 EUR do 1.160,00 EUR: 215,00 EUR

Nadomestilo nad 1.160,00 EUR: 155,00 EUR

Skupni znesek izplačil: V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 172.637.067 evrov, od tega 169.746.780 evrov 628.060 uživalcem pokojnin in 2.890.287 evrov prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Posebnosti pri obračunu: Za obračun višine letnega dodatka se upoštevajo tudi zneski vdovske pokojnine, družinske pokojnine, dodatki in razlike pokojnin ter pokojnine iz tujine. Uživalci morajo zavodu posredovati dokazilo o višini tuje pokojnine. V ta namen je zavod letos pozval 138.844 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine in do 18. junija prejel vrnjenih 115.347 izjav. Zavod bo večini teh uživalcem (113.795) letni dodatek nakazal že konec junija 2025.

Uživalcem, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra 2025, bo letni dodatek izplačan oktobra 2025. Če uživalec zavodu izjave ne vrne, bo letni dodatek nakazan oktobra v najnižjem znesku, to je 155,00 evra oziroma sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Še vedno velja posebnost, da se v določenih primerih letni dodatek ne odmeri v sorazmernem delu. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 680,00 evra, se bo letni dodatek v znesku 465,00 evra izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.188 uživalcem v skupni višini 21.307.811 evrov. Vsem ostalim 43.034 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 680,00 evra, pa se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka v skupni višini 4.654.726 evrov.

Izvršljivost letnega dodatka: Letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika skladno z izvršilnim naslovom.

Obvestila o nakazilu: Uživalci ob izplačilu letnega dodatka ne bodo prejeli obvestil o nakazilu. Obvestila se posredujejo le enkrat letno ob uskladitvi prejemkov.