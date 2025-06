Poslanci so na izredni seji DZ po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Vse poslanske skupine so podprle uvedbo možnosti, da tudi upokojenci pridobijo status oskrbovalca družinskega člana. Koalicija bo predlog podprla, SDS in NSi pa sta bili kritični tudi do številnih dopolnil koalicije, vloženih tik pred zdajci.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja na seji pojasnil, da z novelo na podlagi izkušenj s terena nadgrajujejo zakon, ki so ga sprejeli pred skoraj dvema letoma.

Med ključnimi novostmi je izpostavil, da bodo tudi upokojenci lahko pridobili status oskrbovalca družinskega člana, za kar bodo prejeli 1,2-kratnik minimalne plače in 40 odstotkov zajamčene pokojnine. Poleg tega stroški nastanitve in prehrane za uporabnike domov ne bodo smeli preseči zneska minimalne zajamčene pokojnine, ki je trenutno okoli 780 evrov.

Predlog ureja tudi proračunsko kritje izplačil napredovanj zaposlenih v socialnem varstvu ter študentskega in upokojenskega dela v primeru manka kadrov. Kot je dejal minister, s tem ne bodo obremenili izvajalcev, torej zavodov domov za starejše. Zagotavljajo pa tudi, da se višje plače zaposlenih ne prevajajo v višje položnice uporabnikov, je povedal.

Poslanske skupine soglasne glede upokojencev – oskrbovalcev

Vse poslanske skupine so v predstavitvi poslanskih stališč poudarile nujnost ureditve sistema dolgotrajne oskrbe in podprle možnost pridobitve statusa oskrbovalca za upokojence.

Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski meni, da predlog novele poenostavlja postopke za uporabnike, ki že prejemajo pravice iz obstoječega sistema socialnega varstva. Prepričana je tudi, da s predlogom krepijo vlogo občin in izvajalcev, s čimer zagotavljajo večjo povezanost in odzivnost sistema.

Po besedah poslanca Levice Milana Jakopoviča ne gre za tehnične popravke zakona, temveč za resne vsebinske izboljšave. Prepričani so, da predlog novele širi dostopnost do dolgotrajne oskrbe, poenostavlja postopke in pravično obravnava najranljivejše. "Dolgotrajna oskrba ni storitev, je civilizacijski temelj solidarne družbe in kot takšna mora ostati pravica in ne privilegij," je poudaril.

Tudi poslanec SD Soniboj Knežak je izpostavil, da predlog novele prinaša številne izboljšave in poenostavitve predpisov. Upokojenci, ki bodo pridobili status oskrbovalca družinskega člana, bodo imeli možnost za usposabljanje, je še izpostavil.

Dopolnila gredo v nos opoziciji: Preveč jih je!

Opozicija je bila kritična tudi do načina priprave predloga novele zakona. Poslanka SDS Karmen Furman je opozorila na nepreglednost in veliko število dopolnil koalicije. "Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi je ponovni dokaz popolne zakonodajne zmede in ignorantskega odnosa koalicije do opozicije, stroke in državljanov," meni.

Koalicija je namreč danes vložila številna dopolnila k predlogu novele, ki so večinoma tehnične narave. Izjemna je dopolnilo, v katerem so izvajalcem storitev institucionalnega varstva starejših za prehodno obdobje med drugim zagotovili denar za sofinanciranje dodatnih stroškov dela zaradi plačne reforme.

Tudi v NSi so se obregnili ob veliko število dopolnil tik pred zdajci. "To se na tak način ne dela," je poudaril vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Dejal je tudi, da sta se ministrstvo in vlada projekta lotili amatersko, saj da niso upoštevali mnenj izvajalcev in stroke. Izpostavil je tudi prenizke plače za zaposlene v socialnem varstvu.

Poslanka nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov Eva Irgl se je vprašala, ali sistem dolgotrajne oskrbe res zagotavlja več oskrbe in pravično obravnavo najranljivejših. Novele zakona, kot je pripravljena, se ne da v celoti realizirati, zaradi česar so pod velikimi obremenitvami izvajalci, posledično pa tudi vsi, ki dolgotrajno oskrbo nujno potrebujejo. Demokrati sicer sprejemanju novele ne bodo nasprotovali.

Vsi so se v razpravi strinjali, da je treba področje urediti. Opozicija je poudarjala, da sistem dolgotrajne oskrbe brez kadrov ne bo deloval. Menijo, da bo vlada pobirala denar za dolgotrajno oskrbo, čeprav sploh ne vedo, kdo bo storitve izvajal. Zaposleni in delodajalci bodo od 1. julija namreč za dolgotrajno oskrbo plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.