Peternelj je dejala še, da gre za nujne spremembe, ki jih je treba nasloviti zaradi nemotenega izvajanja določil zakona o dolgotrajni oskrbi, saj so se med implementacijo zakona pokazali nekateri izvedbeni in vsebinski izzivi. Novela jasneje opredeljuje pravice in postopke ter odpravlja administrativne ovire, je nanizala.

Tudi upokojenci bodo lahko oskrbovalci

Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi je vlada potrdila v začetku meseca. Njena glavna novost pa je, da bodo tudi upokojenci lahko postali oskrbovalci družinskega člana. Upokojenka ali upokojenec bo kot oskrbovalec dobil nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače, hkrati pa bo lahko prejel 40 odstotkov svoje pokojnine.

Po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost, kjer so predlog pripravili, pa predlog novele zakona poenostavlja postopke za uporabnike, ki že prejemajo pravice iz obstoječega sistema socialnega varstva. Omogočen jim bo lažji in hitrejši prehod v sistem dolgotrajne oskrbe brez vnovičnega dolgotrajnega ugotavljanja stanja. Mladim, ki so do svojega 18. leta prejemali nego, pa bo ob prehodu v polnoletnost zagotovljena neprekinjena oskrba. Sistem jih bo namreč prevzel samodejno, pri tem pa ne bo vmesnega izpada storitev.

Možna oprostitev stroškov prehrane

Omogočena bo tudi oprostitev plačila za prehrano in nastanitev za tiste uporabnike, ki niso finančno zmožni pokriti teh stroškov. Krepi se vloga občin in izvajalcev, kar zagotavlja večja povezanost in odzivnost sistema na lokalni ravni. Predvideno pa je tudi začasno dodatno sofinanciranje stroškov dela, tudi za študente in upokojence, ki sodelujejo v sistemu dolgotrajne oskrbe.

Po pričakovanju ministrstva bodo predlog podprli tudi poslanke in poslanci v DZ, da bodo predlagane rešitve na voljo že ob vzpostavitvi naslednjega svežnja pravic in storitev 1. julija.

Za vsa vprašanja uporabnikov pa je na voljo klicni center 114, kjer odgovarjajo na vprašanja o dolgotrajni oskrbi. Približno 250 klicev je center prejel še pred uradnim začetkom, največ vprašanj pa je bilo glede tega, kako bi lahko zakon prispeval k rešitvi konkretnih težav klicateljev, je ob odprtju centra dejal njegov vodja Matjaž Florjanc Lukan.

Manj vprašanj je bilo glede prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga bo treba plačevati od 1. julija. Zaposleni in delodajalci bodo plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.