Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel elektronsko obveščanje zavarovanih oseb o pomembnih dogodkih glede zavarovanja. Zavarovanci bodo lahko po elektronski pošti obveščeni o prijavi ali odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in izdaji ali preklicu elektronskega bolniškega lista, so objavili na spletni strani ZZZS.

Zavarovanci bodo lahko po elektronski pošti obveščeni tudi o prijavi ali odjavi iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in izdaji potrdila o darovanju krvi. Prejeli bodo lahko tudi opozorilo, če ne bodo imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Za prejem elektronskih obvestil sta potrebna registracija in vpis veljavnega e-naslova na portalu zVEM. Obvestila pošiljajo po elektronski pošti, dodatne podrobnosti pa so dostopne po prijavi v sistem. Uporabniki mobilne aplikacije zVEM bodo obvestila prejemali tudi kot potisna sporočila na svoj telefon.

Večja preglednost in pravočasno boveščanje

V ZZZS so zapisali, da so tako obveščanje uvedli za večjo preglednost, pravočasno obveščanje in boljše uporabniške izkušnje zavarovancev.

Predstavnik za stike z javnostmi ZZZS Damjan Kos pa je v sredo pojasnil, da imajo obsežnejše število sprememb v statusih zavarovanih oseb ob upokojitvi, prehodu v brezposelnost, izgubi zaposlitve ali prezaposlitvi, ko se zavarovanje prekine in ga je nato drug zavezanec dolžen vključiti v zavarovanje.

"Tukaj bo zavarovanec dobil natančno informacijo, če se bo odločil za tovrstno obveščanje, da je njegovo zavarovanje urejeno oziroma da je bilo zavarovanje odjavljeno," je dejal. Po njegovih besedah je pomembno tudi, da zavarovanec o neurejenem zavarovanju ne izve šele pri zdravniku.

Dodal je, da so funkcionalnost razširili tudi na bolniški list. "Bolniški list je v celoti digitaliziran in morda si zavarovanci niti ne predstavljajo, da je izdan oziroma kdaj je izdan. Po novem bodo imeli tudi to informacijo," je Kos povedal na sredinem srečanju z novinarji. Dodal je, da portal zVEM omogoča tudi dvosmerno komunikacijo z zavarovanci.

Pregled nad zavarovanjem otrok in staršev oziroma starih staršev

Starši bodo lahko dobivali obvestila o zavarovanju za svoje otroke, ki so mlajši od 15 let. Za otroke, ki so starejši od 15 let, pa bo potrebno posebno zVEM pooblastilo za vpogled v podatke starejšega otroka, je dejal vodja področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS Klemen Ganziti. V primeru, da je posameznik za uporabo storitev portala zVEM pooblastil drugo osebo, bo obvestilo prejela tudi ta pooblaščena oseba.

Ganziti je napovedal, da bo možno nastaviti tudi obvestila za svoje starše ali stare starše, ki morda uporabe teh orodij niso vešči. "S to nalogo bomo predvidoma začeli z julijem. To so nove funkcionalnosti, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje dodaja glede na naše predloge," je poudaril.

Pregled mesečnih stroškov

Kos je dodal, da lahko zavarovanec preko portala zVEM preveri tudi stroške lastnega zdravljenja. "Da se zaveda, kako visoki stroški so in tudi, ali so upravičeno nastali," je dejal. Stroški se mesečno posodabljajo, vsebujejo pa tudi podatke o opravljenih zdravstvenih storitvah, izdanih zdravilih in medicinskih pripomočkih.

Na ZZZS v letošnjem letu načrtujejo tudi dodatne širitve sistema elektronskega obveščanja, med drugim tudi opomnike o poteku evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in obveščanje o prijavah nezgod in poškodb pri delu.