Maljevac: Brez prispevka ni dolgotrajne oskrbe

Maljevac je spomnil, da je sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi pogoj Evropske komisije za prejemanje sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. "To je vlada naredila, tudi z zagotovljenim financiranjem, ki je predpogoj, da se sistem izvaja," je ponovil Maljevac. "Če ni urejenega financiranja za dolgotrajno oskrbo, dolgotrajne oskrbe na terenu ni," je dejal.

Delavci, delodajalci in upokojenci bodo namreč s 1. julijem začeli plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Skladno z zakonom o dolgotrajni oskrbi, sprejetim pred dvema letoma, bodo zaposleni in delodajalci plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.

Cene odvisne od doma

Oskrbovalci v domovih za starejše bodo z uveljavitvijo prispevka za dolgotrajno oskrbo plačevali le hotelski del, torej nastanitev in hrano v domu. Cene bodo po ministrovih besedah v vseh domovih pod zajamčeno pokojnino, torej pod zneskom 740 evrov. "To je tisto, kar bo oseba plačala iz žepa za to, da je lahko v domu," je dejal minister.

Se bodo pa cene oskrbnin razlikovale glede na dom. "Naš cilj je, da je tudi v koncesionarskih domovih pod zajamčeno pokojnino, torej da si lahko vsak pokrije oskrbnino iz svoje pokojnine," je zagotovil minister. Točne višine oskrbnin bodo znane septembra.

Oskrbovalci, ki so že v domovih za starejše, bodo prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. To po ministrovih besedah pomeni, da se jim bo decembrska položnica znižala glede na prispevek za dolgotrajno oskrbo.

Ocenjevanje na vstopnih točkah s 1. julijem

Maljevac je še dejal, da od začetka leta delujejo vstopne točke za dolgotrajno oskrbo. Tamkajšnji zaposleni bodo od 1. julija ocenjevati vloge za upravičenost do pravic do dolgotrajne oskrbe. "Veseli me, da ni bistvenih težav glede pridobivanja kadra za vstopne točke," je povedal minister.

Na isti dan bo začela veljati tudi dolgotrajna oskrba na domu, torej storitev, ki jo lahko oseba trenutno dobi zgolj v institucionalnem varstvu oziroma v domu za starejše. Več kot 80 odstotkov občin, ki so odgovorne za izbor izvajalcev dolgotrajne oskrbe, je po ministrovih navedbah izbralo izvajalca oziroma so v sklepni fazi dogovarjanja.