Sredstva za dvig plač v domovih za starejše pa je zagotovilo v proračunu, so zapisali na ministrstvu.

"Ob jasnem razumevanju izzivov, s katerimi se srečujejo socialnovarstvene ustanove zaradi vztrajnih dvigov obratovalnih in življenjskih stroškov, moramo na prvo mesto vendarle postaviti ljudi – stanovalke in stanovalce ter njihove svojce," so ministrove besede povzeli na ministrstvu. Redno letno uskladitev je zato tudi letos dovolil le v višini zakonsko predvidenega absolutnega minimuma. "Premiki na trgu ne smejo vplivati na univerzalno dostopnost do socialnega varstva. Dolgotrajna oskrba je za vse, ne le za tiste z globljo denarnico," je poudaril.

"Če bi brez premisleka sledili trgu in inflaciji, ki jo narekuje, bi morali domove podražiti za 14 odstotkov, a tega ne bom dovolil," je dodal. Razliko v višini 41 milijonov evrov, ki bi jo ob inflaciji in rasti življenjskih stroškov morali pokriti stanovalke in stanovalci, bo po njegovih besedah zagotovilo ministrstvo iz državnega proračuna. Foto: Bojan Puhek

Odredba o določitvi standarda povprečne plače in stroškov ter odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za starejše od 65 let, ki ga je mogoče upoštevati v cenah storitev, je bila v Uradnem listu objavljena sredi februarja. V skladu z njo bo standard povprečne plače zaposlenih pri oskrbi I, kjer je potrebne najmanj osebne pomoči, znašal 1.283 evrov, pri oskrbi IV pa 1.347 evrov.

Odredba poleg tega določa, da bo premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašala 48 evrov na zaposlenega, drugi stroški dela pa 331 evrov mesečno na zaposlenega. Standard stroškov dela poleg tega zajema še stroške vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju, in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.

Standard stroškov in odhodkov oskrbe za starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe I in IV bo medtem znašal 241 evrov mesečno na posteljo.

Odredba se nanaša tudi na oskrbo institucionalnega varstva za odrasle s posebnimi potrebami v posebnih socialnovarstvenih zavodih in enotah domov za starejše. Standard povprečne plače zaposlenih bo za storitve kategorij oskrbe od I do VI znašal 1.422 evrov. Vse ostalo, kar standard stroškov dela še zajema na področju oskrbe institucionalnega varstva za odrasle s posebnimi potrebami, pa je enako kot pri oskrbi starejših od 65 let.

Standard stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva za odrasle s posebnimi potrebami bo za omenjene kategorije oskrbe znašal 402 evra mesečno na posteljo.