Predlog sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga vložili v poslanski skupini SDS, je končal zakonodajno pot. Medtem ko v opozicijskih NSi in SDS menijo, da bi morali biti upokojenci izvzeti iz plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka, v koaliciji poudarjajo, da bi takšna ureditev ogrozila sistem dolgotrajne oskrbe.

Od 74 prisotnih poslancev je za predlog sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi po opravljeni splošni razpravi glasovalo 23 poslancev, proti pa jih je bilo 49. Predlog tako ni bil sprejet, zakonodajni postopek pa je končan.

SDS: Z izvzetjem iz plačevanja bi izboljšali gmotni položaj upokojencev

V SDS so namreč predlagali izvzem upokojencev iz plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. Med cilji predlaganih zakonskih sprememb so v največji opozicijski stranki navedli zagotavljanje boljšega gmotnega in socialnega položaja upokojencev, kar je med drugim ob predstavitvi predloga poudaril tudi predstavnik predlagatelja, poslanec SDS Zvonko Černač.

Vlada: Pravično in solidarno je, da tudi oni prispevajo

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v imenu vlade poudaril, da tovrstni predlogi vodijo v dolgoročne težave za celoten sistem socialne varnosti. "Res je, da bodo upokojenci in upokojenke dali en odstotek od svoje pokojnine, ampak za to bodo dobili cenejšo oskrbo v domovih za starejše, za to bodo dobili brezplačno dolgotrajno oskrbo na domu in druge storitve," je bil jasen.

Podatki po navedbah ministra jasno kažejo, da so večinski uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe prav upokojenci in upokojenke, zato je pravično in solidarno, da tudi oni prispevajo k financiranju teh storitev. Ministrstvo in vlada tako predloga ne podpirata, je dodal Maljevac.

NSi: Prispevek za dolgotrajno oskrbo bi ukinili tudi za vse ostale

Aleksander Reberšek (NSi) je opozoril, da je revščina med upokojenci pereč problem. V NSi so zato podprli predlog sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, predlagali pa so tudi, da se plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ukine tudi za vse ostale prebivalce. Tudi če bodo upokojenci in vsi ostali plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo, jim to zaradi številnih težav, ki jih ministrstva ne rešujejo pravočasno, ne bo zagotovilo večje dostopnosti do pravic dolgotrajne oskrbe, je prepričan Reberšek.

SD: Prispevek prinaša široko osnovo za financiranje novega sistema socialne zaščite

Če bodo socialno zavarovanje plačevali vsi aktivni in upokojeni prebivalci, bodo zagotovili zelo široko osnovo za financiranje novega sistema socialne zaščite, s tem pa tudi njegovo dolgoročno finančno stabilnost, pa je menil Soniboj Knežak (SD). Povprečen upokojenec bo v skupno blagajno za dolgotrajno oskrbo na mesec prispeval približno osem evrov, v zameno pa bo lahko dobil storitve iz dolgotrajne oskrbe, ki bodo na mesečni ravni vredne tudi do tisoč evrov, je prepričan. V SD zato predloga niso podprli.

Levica: Predlog SDS je všečen, a je le politikantsko mešetarjenje

Tudi Milan Jakopovič (Levica) je bil kritičen do predloga. Prepričan je, da je en odstotek pokojnine razmeroma nizek prispevek za storitve, ki bodo na voljo in bi bile brez novega socialnega zavarovanja še naprej plačljive in bistveno dražje. "Predlog SDS, da se iz plačila prispevka za zavarovanje izključi upokojence, je na prvo žogo sicer všečen, a na koncu zgolj politikantsko mešetarjenje," je bil oster. V Levici predloga zato niso podprli.

Svoboda: Predlog ruši načela solidarnosti, univerzalnosti in pravičnosti

Sandra Gazinkovski (Svoboda) je poudarila, da v poslanski skupini predloga ne podpirajo, saj menijo, da ruši temeljna načela sistema dolgotrajne oskrbe, kot so solidarnost, univerzalnost in pravičnost. Predlagana sprememba bi po besedah Gazinkovski breme financiranja dolgotrajne oskrbe v celoti prenesla na delovno aktivno prebivalstvo, ki že zdaj nosi znaten delež finančnega bremena. "Prav upokojenci bodo dolgoročno največ pridobili z ohranjanjem stabilnosti in kakovosti sistema," meni.

Področje dolgotrajne oskrbe se v Sloveniji vse bolj sooča s hudimi kadrovskimi težavami, pravice, ki jih je vlada uzakonila, pa zato ostajajo zgolj mrtva črka na papirju, je bila kritična Alenka Helbl (SDS). Vlada s sprejetim zakonom o dolgotrajni oskrbi ne ponuja rešitev, temveč zgolj še nov prispevek, ki bo dodatno poslabšal socialni in gmotni položaj slovenskih upokojencev, je zatrdila.