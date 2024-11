Delodajalci in delojemalci bodo po zakonu plačali obvezni prispevek od bruto plač, upokojenci pa od neto pokojnin, kar se Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) ne zdi prav. Način za določanje višine neto pokojnin je natančno urejen v sistemskem zakonu, zdaj pa zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je začel postopno izvajati z letošnjim januarjem, posega v to ureditev, je na današnji novinarski konferenci Zdus izpostavila predsednica komisije za zdravstveno in socialno varstvo pri Zdus Rosvita Svenšek.

Nezadovoljni tudi s pokojninsko reformo

Na Zdus niso zadovoljni niti s predlaganimi izhodišči za pokojninsko reformo, o kateri se od septembra usklajuje pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta. V skladu z njimi bi pri usklajevanju pokojnin postopno vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač. Vendar bo predlog po mnenju zveze povzročil zaostajanje pokojnin za standardom družbe.

Pri usklajevanju pokojnin je zdaj v 60 odstotkih upoštevana rast plač in v 40 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin, po predlogu izhodišč pa bi postopno vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač, dokler v letu 2033 ne bi rasti cen upoštevali v 80 odstotkih in rasti plač v 20 odstotkih.

A primerjalni izračun pokaže, da bi se ob morebitnem upoštevanju te formule pokojnine v zadnjih šestih letih uskladile za 4,04 odstotne točke manj kot ob upoštevanju veljavne formule. Zdus glede na to nasprotuje predlogu in se zavzema za ohranitev veljavne ureditve, je povedal član komisije za pokojninske in invalidske zadeve Ivan Robnik.

Hkrati imajo pripombe na izvajanje zdajšnje pokojninske ureditve. Tako se ne strinjajo, da proračunski dokumenti vedno znova spreminjajo način izplačila letnega dodatka za upokojence, ki zanje pomeni podobno kot regres za aktivno prebivalstvo. Veljavni sistemski zakon namreč določa le dve višini letnega dodatka, medtem ko proračunski dokumenti tudi za leto 2025 znova določajo izplačilo dodatka v petih višinah, so izpostavili.

Na novinarski konferenci so nadalje nanizali pripombe k predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega si ministrstvo za zdravje želi, da bi bil vložen v DZ do konca novembra. Stališče Zdus je, da zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne morejo biti tržna dejavnost.

Nenazadnje je predsednica Zdus Zdenka Jan povedala, da se zavzemajo za ustanovitev urada za starejše ali pa določiti poiskati zagovornika starejših.