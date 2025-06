Ministrstvo za solidarno prihodnost je objavilo javni poziv za dodelitev sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirano, avtomatizirano oz. avtonomno izvedbo postopkov za leto 2025. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 440 tisoč evrov. Rok za prijavo je do vključno 27. junija.

Ministrstvo je javni poziv objavilo v skladu z zakonom o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Z njim želijo izvajalcem, ki v skladu z zakonom o socialnem varstvu v mreži javne službe opravljajo celodnevno institucionalno varstvo v zavodu, dodeliti sredstva za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirano, avtomatizirano oz. avtonomno izvedbo postopkov.

Med drugim gre za robotizirane oz. avtonomne pripomočke za obračanje uporabnikov v postelji, prenos uporabnikov, čiščenje oz. razkuževanje površin in opreme, transport, razvoz obrokov znotraj institucije, ločevanje, pranje, likanje oz. razdeljevanje perila ter za druga opravila.

Do 40 tisoč evrov za posamezno poslovno enoto

Namen javnega poziva je izvajalce finančno podpreti pri posodobitvi delovnih procesov in optimizaciji delovnih pogojev, s čimer bi se zmanjšale obremenitve zaposlenih oz. potreba po kadrih ter krepilo pogoje za kakovostne, varne, dostopne in dosegljive socialnovarstvene storitve.

Na javnem pozivu lahko kandidira izvajalec, ki ima na dan prijave na poziv v celodnevno institucionalno varstvo v zavodu vključenih najmanj 20 uporabnikov. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju stroškov nakupa sodobnih pripomočkov za leto 2025, je 440 tisoč evrov. Izbranim prijaviteljem bodo sofinancirali nakup sodobnih pripomočkov v višini do 40 tisoč evrov za vsako posamezno poslovno enoto, za katero izpolnjujejo pogoje.

Prijavitelji, ki jim je uspelo na podobnem pozivu, objavljenem decembra 2024, lahko kandidirajo tudi na tem. A zgolj za razliko do polne vrednosti sofinanciranja, to je do 40 tisoč evrov.