Golob: Naloga vlade je poskrbeti za varno in dostojno starost

Predsednik vlade Robert Golob je na Dnevih medgeneracijskega sožitja v Ljubljani danes poudaril, da je ključna naloga vlade, da poskrbi za dolgoročno vzdržnost in varnost pokojnin. Med ključnimi cilji vlade je izpostavil tudi področje dolgotrajne oskrbe, kot njun skupni imenovalec pa izpostavil zagotavljanje varnosti in dostojanstva.

Premier je v nagovoru za zbrane na dogodku poudaril, da se današnjega srečanja ne udeležuje zato, da bi nabiral volilne glasove, prav tako ne želi zidati gradov v oblakih. A človeka je treba soditi po tem, koliko od njegovih obljub je bilo uresničenih, je dodal. In tako spomnil, da je pred dvema letoma na istem mestu obljubil štiri spremembe, ki so bile tudi uresničene. Izpostavil je uvedbo instituta zagotovljene vdovske pokojnine, izplačilo zimskega letnega dodatka za upokojence v decembru 2023, spremembo načina izračuna pokojninske osnove za delovne invalide, izplačilo višjih prejemkov za upokojence in prejemnike nadomestil v novembru in decembru 2022 in v novembru in decembru 2023.

V kabinetu predsednika vlade so k temu dodali še izplačilo energetskega dodatka v višini 200 evrov.

Namen dolgotrajne oskrbe je ohranitev dostojanstva

Med ključnimi cilji vlade na področju starejših je izpostavil uvedbo dolgotrajne oskrbe in pokojninsko reformo, v katerih vidi pomembni civilizacijski spremembi. Pri obeh namreč vlada zasleduje dva cilja, ki nista vezana le na en mandat, ampak tudi na vse prihodnje mandate, je poudaril. Skupni imenovalec obeh pa je, da se dotikata dostojanstva in varnosti, je dodal.

Po besedah premierja mora vsak od nas zadržati dostojanstvo tudi v visoki starosti, kot družba pa smo dolžni pri tem pomagati. In dolgotrajna oskrba je ravno to, je poudaril.

"Da omogočamo ljudem, da tudi v zavetju svojega doma ohranjajo dostojanstvo in da mu družba pri tem pomaga. Ne samo s prostovoljno pomočjo, kot danes v vaši nesebični režiji, ampak tudi s pomočjo države," je poudaril. Med ključnimi cilji, ki jih vlada zasleduje pri dolgotrajni oskrbi, je izpostavil tudi oskrbnino v domovih za starejše, ki po besedah premierja ne sme biti višja od zajamčene pokojnine za polno pokojninsko dobo.

Pokojnine tudi za prihodnje generacije

Med ključnimi nalogami vlade je izpostavil tudi skrb za dolgoročno vzdržnost in varnost pokojnin za sedanje in za prihodnje generacije. Poudaril je, da v pogajanjih o pokojninski reformi ni bilo enostavno iskati kompromisa, a ti so nujni.

Izrazil je zadovoljstvo, da je predlog pokojninske reforme, ki ga bo danes prvič obravnaval DZ, na Ekonomsko-socialnem svetu podprla večina sindikatov in delodajalskih organizacij. "Res je, da upokojenskega sindikata žal ni bilo zraven. To ni odločitev vlade, ampak je stvar sestave Ekonomsko-socialnega sveta, morda bo treba razmisliti, da bi to spremenili," je poudaril. Med pomembnejšimi spremembami pokojninske reforme je izpostavil tudi uzakonitev zimskega dodatka za upokojence.

Golob se je sicer danes upokojencem zahvalil za njihov prispevek družbi, "zato da lahko mi in prihodnje generacije živimo življenje, ki je v marsičem lažje ali pa vsaj boljše od tistega, ki ste ga živeli vi".

Na petih Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki so se v sredo začeli v Ljubljani, se osredotočajo na pozitivno podobo staranja in odpravljanje predsodkov ter stereotipov o starosti, pozivajo pa tudi k vključenosti in sožitju vseh generacij, so sporočili iz zveze društev upokojencev (Zdus).

Foto: STA