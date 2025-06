Na okrogli mizi o pokojninski reformi, ki je potekala na Dnevih medgeneracijskega sožitja, so sogovorniki poudarili pozitivne vidike reforme. Strinjali so se, da je pokojninska reforma dobra in da bo prinesla višje pokojnine. V pogajanjih pa so sindikati želeli, da bi se prispevna stopnja za pokojninsko zavarovanje za delodajalce zvišala.

Ivan Robnik iz Zveze društev upokojencev Slovenije je uvodoma dejal, da je pokojninska blagajna največji sistem medgeneracijske solidarnosti v državi, saj delovno aktivni s plačevanjem zagotavljajo sredstva za sprotno plačevanje pokojnin.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob predstavitvi reforme poudaril, da iščejo ukrepe, kako podaljšati delovno aktivnost. Zato so še bolj kot postopno zviševanje zahtevane upokojitvene starosti pomembne mehke spodbude, ki jih predvideva predlog reforme. To sta denimo višji odmerni odstotek in dodatna možnost višanja odmernega odstotka ob aktivnosti po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe.

"Tudi mi nismo veseli vseh ukrepov, ki so v njej, ampak smo lovili ravnovesje med vzdržnostjo in blaginjo," je dejal. Po njegovih besedah je pametno, da reformo sprejmejo zdaj, ko je "vreme še lepo, ko krize sicer so na obzorju, ampak jih ni tukaj" in ko so oblikovali družbeno soglasje. "Če reforma zdaj pade, se bo najverjetneje ob prvi krizi oblikovala tako ostra reforma kot leta 2012, kar je scenarij, ki se mu vsi želimo izogniti," je zaključil.

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež je povedal, da so kritike na pokojninsko reformo neutemeljene. Meni, da je reforma prijazna in najboljša doslej, saj je glede na izhodišča bistveno boljša, socialni partnerji pa da so naredili ogromno za dostojnejše pokojnine.

Sindikati bi delodajalcem zvišali prispevno stopnjo

Po besedah predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andreja Zorka se sindikati zavedajo, da so upokojenci sestavni del družbe in družbenega razvoja. V pogajanjih so poskušali doseči realno dosegljive pogoje upokojevanja in dostojnost pokojnin. Dodal je, da se v pripravi reforme prvič niso spraševali o številu delovnih let, ki ostaja 40. "Naša želja je bila sicer 72-odstotni odmerni odstotek, ostali smo na 70 z daljšim prehodnim obdobjem. Naša želja je bila tudi drugačna indeksacija, ampak razumemo, kaj je bilo v danem trenutku možno," je povedal.

Sindikati bi si sicer želeli, da bi se prispevna stopnja za pokojninsko zavarovanje za delodajalce zvišala, a je eden od ministrov na zadnjih pogajanjih rekel ne. "Če zdaj izvedemo reformo, naslednjih 15 let ne želim, da se karkoli govori, da bi na delavski strani in strani upokojencev kdorkoli reševal pokojninski sistem, " je dodal Zorko.

Gospodarstvo zadovoljno

Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije in državni svetnik Mitja Gorenšček je izrazil zadovoljstvo, da se je vlada odločila za pokojninsko reformo, ko zanjo še ni potrebe. Poudaril je, da se je odmerni odstotek res povečuje na 70 odstotkov, a da se bistveno spreminja tudi referenčno obdobje, ki bo po novem 35 najboljših let. "Vseeno mislim, da bomo v pokoj hodili z višjimi pokojninami," je dejal.

Dodal je, da so se delodajalci pozitivno izrekli o izenačitve prispevnih stopenj na 12,75 odstotka, a da vlada ni dala konkretnih predlogov, kako nevtralizirati povečan strošek dela v vrednosti 3,3 odstotka, ki bi ga imeli zaradi tega. "Mi smo ob vstopu v pogajanja jasno povedali, da za dodatno obremenjevanje gospodarstva ni prostora," je še pojasnil.

Rok Hudoklin z Medgeneracijske koalicije Slovenije pa je opozoril, da 35 odstotkov mladih izraža skrb za svojo upokojitev, in sicer, da sistem ne bo vzdržen.

Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan pa je dejala, da želijo biti upokojenci sprejeti, slišani, upoštevani ter odločati o pravicah. Izrazila je zadovoljstvo s predlagano uzakonitvijo zimskega dodatka in da bo lahko upokojenec družinski oskrbovalec. "Predvsem smo veseli, da smo to dosegli na kulturen način, s pogovori, in ne na ulicah s kričanjem in zmerjanjem," je povedala.