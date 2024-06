Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob današnjem odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja opozoril na razširjenost starizma v slovenski družbi, ki po njegovem temelji na predsodkih. V sklopu dvodnevnega dogodka, ki na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču poteka danes in v četrtek, se bodo zvrstile kulturne prireditve in delavnice.

Simon Maljevac je ob začetku dvodnevnega dogodka, na katerem se predstavljajo različne organizacije in društva starejših, upokojencev in mladih, dejal, da je medgeneracijsko sožitje "temelj delovanja naše skupnosti". Poudaril je pomembnost spoštovanja starejših in mladih, ki so po njegovih navedbah v sodobni družbi večkrat odrinjeni na rob.

"Industrijska revolucija in neoliberalizem sta starejše pahnila proti robu družbe, ko se je nanje po odhodu v pokoj gledalo pretežno kot na breme družbe, saj njihovega dela ni bilo več mogoče unovčiti za dobiček. Šele v sodobnem času se vlogo ter pomen starejših in njihov doprinos k delovanju družbe bolj ceni. A v družbi je prisoten starizem, ki ga sestavljajo stereotipi, predsodki in diskriminacija do starejših, pa tudi do mlajših," je opozoril Maljevac.

Na škodljive predsodke in razširjenost starizma je v video nagovoru opozorila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Dejala je tudi, da bi morali biti "starejši z bogatimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami mentorji in svetovalci mlajšim, ki se lahko od starejših naučijo veliko o grajenju skupnosti".

Starejši in upokojenci so soustvarili pogoje za sodobno življenje

Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Zdenka Jan je povedala, da so starejši in upokojenci soustvarili pogoje za sodobno življenje, ki ga danes z veseljem delijo z mladimi in se od njih učijo. Poudarila je, da je kultura najmočnejši povezovalni element, zato so ji dali pri organizaciji Dnevov medgeneracijskega sožitja poseben pomen. Pri tem je izpostavila, da se bodo danes in v četrtek na Gospodarskem razstavišču zvrstili nastopi kulturnih skupin, društev upokojencev v sodelovanju z osnovnimi in glasbenimi šolami, posebne razstave in rokodelske delavnice.

Na odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja je spregovoril tudi Simon Trussevich, predsednik Medgeneracijske koalicije Slovenije, ki jo tvorijo Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zdus. Trussevich je izpostavil, da se starejši in mladi pogosto srečujejo s podobnimi problemi, med katerimi je izpostavil zlasti perečo stanovanjsko problematiko. "Trenutni sistem se sooča s finančnimi pritiski in demografskimi spremembami, kar zahteva nujne reforme," je dejal.

S stojnico na Gospodarskem razstavišču sodeluje tudi Varuh človekovih pravic, v okviru katere se lahko obiskovalke in obiskovalci o kršitvah človekovih pravic pogovorijo tudi s strokovnimi sodelavci Varuha. Obiskovalci lahko z njimi spregovorijo o vlogi in delovanju Varuha, pridobijo informacije o tem, kdaj in kako se lahko obrnejo po pomoč k Varuhu, izpostavijo pa lahko tudi konkretna vprašanja glede morebitnih kršitev pravic, s katerimi se soočajo, so v sporočilu za javnost navedli pri Varuhu.