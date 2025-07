Poslanci v DZ so se pred petkovo 30. obletnico genocida v Srebrenici poklonili žrtvam z minuto molka. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob tem poudarila, da sta spodbujanje nestrpnosti in sovražni govor prva koraka do zločinov proti človeštvu. Opozorila je tudi na druge vojne zločine po svetu, ki se dogajajo danes.

Klakočar Zupančič je poslance v uvodnem nagovoru pred začetkom današnje seje spomnila, da bo v petek minilo 30 let od genocida v Srebrenici in da je generalna skupščina ZN lani razglasila 11. julij za mednarodni dan spomina nanj. Ta dan je po njenih besedah posvečen spominu na nedolžne žrtve zločina in izrazu solidarnosti z njihovimi družinami.

"Glas preživelih v Srebrenici mora biti slišan in mora preglasiti poskuse zanikanja ali potvarjanja zgodovine," je dejala.

V svojem nagovoru se je dotaknila tudi drugih vojnih zločinov in množičnih pobojev, ki so zaznamovali zgodovino človeštva.

"Evropo zadnjega stoletja so še posebej zaznamovali milijoni nedolžnih žrtev vojnih zločinov. Zato je toliko bolj nerazumljivo, da številni vplivni posamezniki ali voditelji evropskih držav in mednarodne skupnosti tako pasivno in tiho opazujejo vojne zločine in množične poboje, ki se tudi dandanes dogajajo tako na Bližnjem vzhodu kot na drugih vojnih območjih," je dodala predsednica DZ.

Klakočar Zupančič: Genocid v Srebrenici je svarilo za vse

Opozorila je na dvoličnost ali celo "bolj ali manj očitno javno izraženo vojno hujskaštvo", ki po njenih besedah pomeni "največjo grožnjo varnosti za državljanke in državljane Evrope, sveta in s tem tudi Slovenije".

"Ko gre za zločine proti človeštvu, moramo biti dosledni, ne moremo jih zanikati ali si zatiskati oči (...). Ne moremo in ne smemo dovoliti, da nekateri zločini proti človeštvu ostajajo nekaznovani ali celo neprepoznani samo zaradi političnega pragmatizma ali vojaške in finančne moči zločincev," je še poudarila Klakočar Zupančič.

Dodala je, da je genocid v Srebrenici svarilo za vse, "spodbujanje nestrpnosti in sovražni govor pa sta prva koraka do zločinov proti človeštvu".

Ob koncu nagovora je poslance pozvala k minuti molka v poklon "žrtvam zločina genocida v Srebrenici in tudi drugim žrtvam zločinov genocidov, tudi tistim, ki jih danes nekateri še ne poimenujejo genocid".