V Tržiškem muzeju so bogatejši za nov in poseben eksponat – par rdečih salonarjev, ki jih je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič muzeju podarila 18. aprila 2025, na dan, ko je bila slavnostna govornica na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Tržiču, so v muzeju zapisali na družabnih omrežjih.

Predsednica državnega zbora je ob darovanju čevljev spregovorila o njihovem pomenu: "Ti rdeči salonarji so postali povsem naključni junaki in priče nekega drobnega trenutka majhne skupnosti na sončni strani Alp. Nič hudega sluteči so se znašli na nogah lastnice, ki jo je spodbujala le misel, da bi bilo treba za sejo državnega zbora vendarle izbrati nekoliko drugačno obutev, kot je je bila vajena v prejšnjih službah. S svojo barvitostjo so razgalili predsodke majhnih ljudi, ki so se zatekli k edinemu načinu izražanja, ki ga v svojem strahu pred drugačnim poznajo – diskreditaciji. Zato so že v naslednjem trenutku postali tudi simbol upora žensk proti seksizmu, šovinizmu in vsem drugim stereotipom, ki stojijo na poti vsakega posameznika, ki želi ostati svoboden, zvest sam sebi in v tej majhni skupnosti uresničiti svoje potenciale."

Razstava "Drevo slavnih čevljev" v Pollakovi kajži

Par čevljev je že del stalne muzejske razstave v Pollakovi kajži, kjer so razstavljeni tudi drugi znani in simbolični čevlji. Obiskovalci so vljudno vabljeni, da si jih ogledajo v živo in se tako osebno povežejo z zgodbo predsednice in njenim sporočilom, so sporočili iz Tržiškega muzeja.