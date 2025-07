Predsednica Pirc Musar začenja tridnevni obisk v BiH

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo na povabilo člana predsedstva Bosne in Hercegovine Denisa Bećirovića v petek v Potočarih udeležila osrednje spominske slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici, bo danes s pogovori v Sarajevu začela tridnevni obisk v BiH.

V Sarajevu se bo srečala s predsedujočo svetu ministrov BiH Borjano Krišto, visokim predstavnikom mednarodne skupnosti v BiH Christianom Schmidtom in vrhovnim poglavarjem islamske skupnosti v BiH Huseinom Kavazovićem, so sporočili z njenega urada.

Po petkovi udeležbi na komemoraciji v spominskem centru v Potočarih bo obisk končala v soboto v vojaškem oporišču Butmir v Sarajevu, kjer se bo srečala s pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v misijah v BiH. Sešla se bo tudi s poveljnikoma sil zveze Nato v BiH in Euforja.

V uradu predsednice so ob tem izpostavili, da so odnosi med državama zelo dobri in tradicionalno prijateljski ter da Slovenija podpira BiH na njeni poti v EU.

11. julij mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici

Izpostavili so še, da Slovenija podpira prizadevanja za ohranjanje spomina na grozote, ki so se zgodile med vojno v BiH, v opomin, da se nikoli več ne ponovijo. Ob evropskem dnevu spomina na več kot osem tisoč bošnjaških žrtev genocida v Srebrenici 11. julija vsako leto obeležuje spomin nanje. Lani pa je v ZN aktivno soustvarjala besedilo resolucije, s katero so 11. julij razglasili za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici.

Pirc Musar je bila na prvem uradnem obisku v BiH februarja lani, sicer pa se s predstavniki BiH sestaja tudi v okviru pobude Brdo Brioni in berlinskega procesa. Letos je bila pokroviteljica spominskega programa, ki ga je ob obletnici genocida pripravil Muslimanski kulturni center v Ljubljani.

"Resnica ni stvar kompromisa. Genocid ni stvar interpretacije. Mir ni samoumeven."

Kot posamezniki, kot narod in kot mednarodna skupnost imamo dolžnost, da resnico o genocidu v Srebrenici ohranjamo živo in jo varujemo pred pozabo in relativizacijo ter jo ohranimo kot del skupnega moralnega izročila, je na včerajšnji spominski slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici dejala Pirc Musar.

Kot slavnostna govornica je na slovesnosti, ki je potekala na ploščadi pred Muslimanskim kulturnim centrom, poudarila, da ima v času, ko po Evropi in svetu ponovno odmevajo glasovi izključevanja, demonizacije drugega, zanikanja dejstev in relativizacije zločinov, današnja slovesnost jasno sporočilo – da "resnica ni stvar kompromisa. Genocid ni stvar interpretacije. Mir ni samoumeven".

Foto: STA