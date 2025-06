DZ prihodnji teden o pokojninski reformi in obrambni resoluciji

Vodje poslanskih skupin so se na kolegiju predsednice DZ dogovorili, da bodo pokojninsko reformo, predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi in obrambno resolucijo obravnavali na izredni seji DZ, ki bo v četrtek, 12. junija. Redna seja DZ pa bo 16. junija. Kolegij je potrdil tudi spremembe finančnega načrta DZ za leti 2026 in 2027.

Izredna seja DZ se bo začela v četrtek, 12. junija, ob 11. uri. Na njej bodo na predlog vlade po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki kot glavno novost prinaša to, da bodo lahko tudi upokojenci imeli status oskrbovalca družinskega člana.

Na predlog vlade pa bodo obravnavali tudi predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Predlog obrambne resolucije predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030. V izhodiščih izpostavljajo še dvojno rabo, predvsem na področju zdravstvenih kapacitet, in širjenje prostorskih sil po zgledu nekdanje Teritorialne obrambe.

Na predlog SDS o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na predlog SDS pa bodo na izredni seji obravnavali predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, splošno razpravo pa so zahtevali v koaliciji.

Gre za vladni predlog pokojninske reforme, po katerem bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 let zavarovalne dobe pa 67 let. Od leta 2028 bi se podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove.

Na redni seji DZ, ki se bo začela v ponedeljek, 16. junija, pa bodo poslanci med drugim obravnavali predlog za spremembo ustave glede imenovanja vlade, predlog novele zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, predlog novele zakona o maturi, predlog zakona o konoplji ter predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Obravnavali bodo tudi nekaj zakonskih predlogov, in sicer predlog novele zakona o oskrbi z električno energijo, predlog zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, predlog novele stanovanjskega zakona in predlog zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je sicer na kolegiju protestiral, da se "tako pomembne zakone sili na izredne seje, ker je to neprimerno in ni potrebe po tem". Hkrati se ni strinjal, da je predlog za obravnavo zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja kriptosredstev, ki so ga predlagali v NSi, umaknjen z dnevnega reda seje.

Vlada predlaga zakon o obdavčitvi kripto sredstev

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič pa je dejala, da tudi vlada predlaga zakon o obdavčitvi kripto sredstev, "ki bo temeljil na podatkih, ki so točni". Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo zahtevo NSi, da se obravnave predloga zakona ne zamika, preučila.

Vodje poslanskih skupin koalicije so na predlog vlade odločili tudi, da bo DZ po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Na kolegiju predsednice so potrdili tudi predlog sprememb finančnega načrta DZ za leti 2026 in 2027. Po pojasnilih generalne sekretarke DZ Uršule Zore Tavčar se spremembe nanašajo na sprejeto plačno reformo in dejstva, da je naslednje leto volilno, kjer je treba upoštevati tudi spremembe mandatov in možnost nadomestil za neizvoljene poslance, odpravnine za zaposlene in podobno. Hkrati se usklajuje tudi sredstva za strokovno pomoč poslanskih skupin in sredstva za politične stranke, je dejala.