Predsednica predlagala kandidatko za varuhinjo človekovih pravic

Možina Zupanc je sedanja namestnica varuha človekovih pravic, ki deluje na področjih socialne varnosti, zdravstva, okolja, stanovanjske politike ter drugih družbenih in delovnopravnih zadev. Dosedanja poklicna pot doktorice prava je zaznamovana z zavzetim delom na področju človekovih pravic, zlasti v okviru različnih neodvisnih institucij, so zapisali v uradu predsednice republike.

Predsednica republike je tako prepričana, da Dijana Možina Zupanc izpolnjuje najvišje standarde strokovnosti, vodstvenih sposobnosti in osebne integritete. Kot ena od namestnic varuha človekovih pravic izvrstno pozna delovanje te institucije, kar ji daje trdne strokovne in poklicne temelje za uspešno, srčno in neodvisno opravljanje tega pomembnega poslanstva, so še dodali.

Dosedanja poklicna pot doktorice prava Dijane Možina Zupanc je zaznamovana z zavzetim delom na področju človekovih pravic. Foto: varuh-rs.si

Odločitev po več kot šestih krogih posvetovanj

Odločitev je predsednica republike sprejela po več kot šestih krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci ter z zavedanjem, da predlog še nima zagotovljene dvotretjinske večine, potrebne za imenovanje. "Ker poslanke in poslanci doslej niso izrazili nobenih konkretnih strokovnih ali drugih utemeljenih zadržkov glede primernosti Možina Zupanc, je predsednica republike na tiste poslanske skupine, ki še niso sprejele odločitve o podpori, naslovila spoštljiv apel, da do glasovanja ponovno razmislijo in ob upoštevanju vseh dejstev podprejo imenovanje Možina Zupanc na položaj varuhinje človekovih pravic," so zapisali v njenem uradu.

Kot je Pirc Musar že opozorila, imenovanje varuha človekovih pravic sovpada s postopkom akreditacije za ohranitev najvišjega statusa A po Pariških načelih, ki določajo vlogo in delovanje nacionalnih institucij za človekove pravice. To pomembno mednarodno priznanje krepi ugled Slovenije na področju varovanja človekovih pravic. "Dejstvo, da skoraj štiri mesece po koncu mandata nov varuh še vedno ni imenovan, pa lahko resno ogrozi naše možnosti za ohranitev tega statusa," so dodali.

Predsednica republike se zato odločno zavzema, da Slovenija kot demokratična država, članica Evropske unije in Sveta Evrope, statusa A ne sme izgubiti. Poziva k čimprejšnjemu imenovanju novega varuha oz. varuhinje, kar razume kot skupno, odgovorno in državotvorno nalogo vseh sodelujočih v postopku imenovanja.

Kolikšna podpora se obeta?

Koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica so podporo Možini Zupanc že napovedale, v opozicijski NSi, kjer bi utegnili biti jeziček na tehtnici pri njenem imenovanju, pa se do sedaj o podpori še niso izrekli.

Doktorica prava je sicer v tem sklicu DZ že dobila podporo poslancev, in sicer na predlog tedanjega varuha Petra Svetine za namestnico varuha. Januarja 2023 jo je za to mesto izglasovalo 59 poslancev, ob aktualni koaliciji še poslanci NSi, oba poslanca narodnosti in zdaj že nekdanja poslanca Svobode Mojca Šetinc Pašek (NeP) in Tine Novak (NP). Anže Logar in Eva Irgl sta se tedaj kot poslanca SDS vzdržala, medtem ko so ostali glasovali proti.