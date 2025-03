Poslanske skupine koalicije so na današnjih usklajevanjih soglašale, da podprejo Dijano Možina Zupanc za novo varuhinjo človekovih pravic, je sporočila vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. O tem so tudi že obvestili predsednico republike Natašo Pirc Musar.

"Kot smo povedali, nam je institucija varuha človekovih pravic zelo pomembna, takoj smo se srečali s kandidatko, tako mi kot celotna koalicija. Danes smo enotno soglašali, da podpremo kandidatko za varuhinjo človekovih pravic," je v izjavi za medije v DZ pojasnila vodja največje poslanske skupine.

Predsednica republike Pirc Musar je namreč koalicijskim strankam po več krogih neuspešnih posvetovanj, ko se je izkazalo, da noben kandidat, niti predsedničina favoritka Katarina Bervar Sternad, nima zagotovljene podpore za izvolitev, minuli teden sporočila, da bi za varuhinjo človekovih pravic predlagala Možino Zupanc, eno od zdajšnjih varuhovih namestnic.

Kandidatka se ta teden predstavlja opoziciji

Koalicijske poslanske skupine so se z Možino Zupanc že posamično sestale minuli teden, kandidatka pa se ta teden še predstavlja poslanskim skupinam opozicije.

V koaliciji zdaj po besedah Avšič Bogovič upajo, da bodo tudi opozicijske poslanske skupine prepoznale potrebo po zapolnitvi izpraznjenega mesta v tej instituciji.

Za izvolitev varuha je namreč potrebna dvotretjinska večina v DZ oz. podpora 60 poslancev.

NSi srečanja z Možino Zupanc še ne komentira

V opozicijski NSi, ki bo pri izvolitvi novega varuha oz. varuhinje po pričakovanjih jeziček na tehtnici, so se z Možino Zupanc sestali danes. Srečanja za zdaj uradno ne komentirajo, prav tako javno ne napovedujejo podpore, saj da se bodo o tem izrekli, ko bo predsedničin predlog prispel v DZ.

Kandidatka se bo sicer do konca tedna predstavila tudi poslanski skupini SDS in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

Doktorica prava je sicer v tem sklicu DZ že dobila podporo poslancev, in sicer na predlog takratnega varuha Petra Svetine za namestnico varuha. Januarja 2023 jo je za to mesto izglasovalo 59 poslancev, ob aktualni koaliciji še poslanci NSi, oba poslanca narodnosti in zdaj že nekdanja poslanca Svobode Mojca Šetinc Pašek (NeP) in Tine Novak (NP). Anže Logar in Eva Irgl sta se takrat kot poslanca SDS vzdržala, medtem ko so drugi glasovali proti.