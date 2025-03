Predsednica Pirc Musar je namreč koalicijskim strankam v soboto sporočila, da bi za varuhinjo človekovih pravic predlagala Možino Zupanc, eno od sedanjih varuhovih namestnic.

Radi bi jo slišali

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je v današnji izjavi napovedala, da se bodo s kandidatko sestali že popoldne.

"Želimo slišati, kaj ima povedati na to temo, kako si je zamislila vodenje urada, ji zastaviti vprašanja, potem pa se bomo v poslanski skupini dogovorili, kako naprej," je napovedala. Po besedah Avšič Bogovič se bodo nato pogovorili še v koaliciji in sprejeto odločitev posredovali predsednici republike.

Enako napovedujejo tudi v manjših strankah koalicije, SD in Levici, kjer sicer termina za predstavitev še niso uskladili.

Doktorica prava Možina Zupanc je bila sicer za namestnico varuha imenovana januarja 2023, kar pomeni, da jo je na ta položaj imenovala aktualna koalicija. Predstavniki te so sicer v današnjih izjavah dejali, da tedaj izkazana podpora še ne pomeni avtomatizma in zagotovljene podpore na mestu varuhinje, saj da gre za dva ločena postopka.

"Pri nobeni zadevi avtomatizma ne bi smelo biti, tudi pri tej ne. Pošteno je, da kandidatko, ki jo je predlagala predsednica republike, povabimo v poslansko skupino, se pogovorimo in šele nato sporočimo kolektivno odločitev," je dejal poslanec SD Damijan Bezjak Zrim. Kot je dodal, pa sam zadržkov glede podpore nima.

"Položaj namestnika je vendarle drugačen od položaja varuha človekovih pravic. Varuh je tisti, ki predlaga svoje namestnike, tu je še veliko več odprtih vprašanj. Mislim, da se ne da enostavno enačiti teh glasovanj," je ocenil tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Izpostavil je še, da je prehitro govoriti o podpori.

Širša podpora namestnici varuha

A aktualna namestnica varuha podpore ob imenovanju na to funkcijo ni dobila zgolj med poslanci aktualne koalicije. Pregled tedanjega glasovanja kaže, da so jo podprli tudi poslanci NSi, oba poslanca narodnosti in zdaj že nekdanja poslanca Svobode Mojca Šetinc Pašek (NeP) in Tine Novak (NP). Anže Logar in Eva Irgl sta se tedaj kot poslanca SDS vzdržala, medtem ko so ostali glasovali proti. Poslanci so tako Možino Zupanc ob dveh odsotnih poslancih Svobode podprli z 59 glasovi. Za izvolitev za varuhinjo pa bi jih potrebovala 60.

Presojali bodo pluse in minuse

Opozicijsko NSi, kjer bo predsednica bržkone poskušala dobiti zadostno podporo za izvolitev novega varuha oz. varuhinje, je predsednica o novi kandidatki obvestila danes. Tudi v manjši opozicijski stranki bodo počakali, da se jim kandidatka predstavi, in se nato odločili o podpori. "V splošnem pa menimo, da pri teh imenovanjih največjo odgovornost seveda nosi koalicija," je dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Tudi on pa je ocenil, da gre za nov postopek, v katerem "presojajo pluse in minuse". "Mi vsakega, ki se je pripravljen predstaviti, ki zaprosi za termin, sprejmemo, poslušamo in potem sprejemamo stališča," je sklenil.

V SDS danes izjav za medije na to temo niso dajali.

Dosedanjemu varuhu Petru Svetini je mandat sicer že potekel, od 24. februarja je na čelu institucije namestnik varuha Ivan Šelih.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar še ni našla kandidata ali kandidatke, ki bi uživala potrebno dvotretjinsko podporo poslancev. Pretekli teden je po četrtem krogu posvetovanj s poslanskimi skupinami sporočila, da kljub "izjemnim naporom, vloženim v iskanje dvotretjinske podpore, ki bi zadostovala za čimprejšnje imenovanje novega varuha človekovih pravic", nobeden izmed 14 kandidatov, tudi njena favoritka Katarina Bervar Sternad, ki ji je koalicija v zadnjih tednih že napovedala podporo, med poslanci ne uživa zadostne podpore za izvolitev. V uradu so ob tem sporočili, da bo Pirc Musar nemudoma začela iskati novega kandidata oz. kandidatko.