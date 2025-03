"Lahko potrdim, da predlog imamo, da pa se bomo o njem pogovarjali v naslednjih dneh," je za STA zvečer navedla vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Dijana Možina Zupanc Foto: varuh-rs.si

Omenjeni portal sicer poudarja, da je bila doktorica prava za namestnico varuha imenovana januarja 2023, kar pomeni, da jo je na ta položaj imenovala aktualna koalicija, ki bo torej predlogu težko nasprotovala.

A ne le koalicija, pregled tedanjega glasovanja kaže, da so jo podprli tudi poslanci NSi, oba poslanca narodnosti in zdaj že nekdanja poslanca Svobode Mojca Šetinc Pašek (NeP) in Tine Novak (NP). Anže Logar in Eva Irgl sta se tedaj kot poslanca SDS vzdržala, medtem ko so preostali glasovali proti. Poslanci so tako Možino Zupanc ob dveh odsotnih poslancih Svobode podprli z 59 glasovi. Za izvolitev za varuhinjo bi jih potrebovala 60.

Dijano Možina Zupanc je za mesto namestnice predlagal zdaj že nekdanji varuh Peter Svetina. Ocenil je, da kandidatko odlikujejo bogato strokovno znanje, kredibilnost in izkušnje tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju.

Svetini je sicer mandat že potekel, od 24. februarja je na čelu institucije namestnik varuha Ivan Šelih.

"Predsednica Pirc Musar je zato nemudoma začela iskati novega kandidata ali kandidatko, ker je prepričana, da mora Slovenija kot država, v kateri je spoštovanje človekovih pravic ena od ključnih vrednot, čim prej dobiti varuha človekovih pravic, ki bo to poslanstvo zavzeto in dosledno izpolnjeval," so ob tem zapisali v uradu Pirc Musar.

Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je sicer iztekel sredi oktobra. Prispelo je 14 predlogov kandidatov, med tistimi, ki jih je predsednica uvrstila v ožji krog, pa so bili direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.