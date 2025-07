Prenovljena pisarna predsednice republike Nataše Pirc Musar iz slovenskega lesa predstavlja plod dela več kot 30 ustvarjalcev iz celotne Slovenije in je preplet zgodovine, obrti, znanosti, narave in spoštovanja do lesa. Pisarna Viševnik tako predstavlja simbol povezovanja, so pojasnili v škofjeloškem podjetju OSM, kjer so bdeli nad projektom.

Obiskovalci so si prenovljeno predsedničino pisarno z novo mizo, izdelano iz slovenskega lesa, ki jo je predsednica prejela v začasno rabo, prvič lahko ogledali ob dnevu odprtih vrat na dan državnosti 25. junija.

Kot so takrat pojasnili v uradu predsednice, s svojo simboliko in oblikovanjem prostor pripoveduje edinstveno zgodbo o Sloveniji, njeni naravi, tradiciji, znanju in ustvarjalnosti. Predstavlja pa tudi umetniško in obrtniško mojstrstvo, ki izraža trajnostno vizijo ter spoštovanje do narave in domače dediščine, so zapisali v predsedničinem uradu.

V podjetju OSM, kjer so bdeli nad projektom, so dodatno pojasnili, da pisarna uteleša vrednote trajnosti, sodelovanja in spoštovanja do narave. Projekt je vodil Rok Koprivnikar iz OSM, izhodišča pa so zasnovali arhitektki in raziskovalci z inštituta InnoRenew CoE, ki ga je med drugim priporočil Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Pot do končnega izdelka se je začela v Poljanski dolini, ki jo v podjetju OSM opisujejo kot tipičen primer slovenske pokrajine in njenega podeželja ter ustvarjalnosti in obrti.

Eden ključnih elementov pisarne je kozolec iz leta 1823. Hrastovi stebri tega kozolca so zdaj postali del pročelja pisarniške omare – v silhueti Triglava.

Pisarniški prostor, ki povezuje: narava, znanje, ljudje in dediščina

Kot so še dodali v sporočilu, so v pisarni združene najbolj dragocene vrste lesa. Narava se v pisarni izraža tudi skozi motiv satovja čebel – sestavljajo ga šestkotniki desetih najbolj znanih in posebnih vrst lesa v Sloveniji. Med njimi je vzorec jelke, najdene v blatnem kalu, kjer je ležala več kot 6.500 let. Družbo mu delajo še lipa, oreh, češnja, smreka, bukev, oljka, jesen, macesen in javor rebraš.

"Les iz različnih koncev Slovenije je združil ljudi različnih poklicev in regij – znanstvenike, oblikovalce, mizarje, gozdarje, logarje in gospodarje," so navedli v OSM.

Pisarniški prostor je, kot so izpostavili, zasnovan kot prostor regeneracije in ustvarjalnosti. "Polkrožne oblike spodbudijo gibanje, omare in miza so izdelane v ergonomskih razmerjih, prostor je akustično optimiziran, uporaba naravne svetlobe pa dopolnjuje izkušnjo," so opisali projekt.

Kot so sklenili, je pisarna Viševnik več kot delovni prostor: "Je simbol novega načina razmišljanja, kjer so pomembni tako materiali kot procesi, tako ustvarjalci kot zgodbe, ki jih nosijo. S svojo zasnovo, vsebino in pomenom združuje Slovenijo – pokrajine, ljudi, znanje in naravo."