Mandatno-volilna komisija DZ predlagala izvolitev treh članov arbitražnega sodišča v Haagu

Ministrstvo za pravosodje je februarja objavilo razpis za tri člane arbitražnega sodišča za šestletni mandat z začetkom 7. avgusta. Mandat se namreč izteka trem od štirih članov iz Slovenije, ki so bili imenovani leta 2019. To so Verica Trstenjak, Ana Stanič in Jure Vidmar.

Na razpis sta se poleg treh, ki se jim izteka mandat, prijavila tudi Matej Avbelj in Veronika Fikfak.

Pirc Musar temeljito preučila kandidature

Kot je danes na seji povedala vodja službe za splošne zadeve v uradu predsednice Nataša Brenk, je predsednica Pirc Musar temeljito preučila kandidature, mnenji vlade in sodnega sveta. DZ je predlagala, da za tri člane sodišča izvoli nekoga izmed petih kandidatov. Pričakovati je tudi zadostno podporo za izvolitev treh članov izmed petih. Pirc Musar je še izpostavila zavidljive sodniške izkušnje kandidatov oziroma akademske izkušnje.

Vlada meni, da vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje. Sodni svet pa je ugotovil, da so vsi kandidati vrhunski strokovnjaki z dolgoletnimi in obsežnimi izkušnjami v mednarodnem okolju. Za najbolj primerno kandidatko je izpostavil Veroniko Fikfak.

Stalno arbitražno sodišče v Haagu je bilo ustanovljeno leta 1899 kot prvi globalni mehanizem za reševanje sporov med državami. Vsaka država, ki je podpisnica haaških konvencij, ima lahko do štiri člane sodišča.

Člani predstavljajo nabor, iz katerega lahko države, ki nameravajo rešiti spor z arbitražo, izberejo arbitre. Na Stalnem arbitražnem sodišču je sicer potekala ad hoc arbitraža o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Od leta 2017 funkcijo članice sodišča opravlja tudi Miša Zgonec-Rožej, ki jo je DZ znova izvolil oktobra 2023.