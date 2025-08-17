Bron za Jacqueline Košir na svetovnih igrah v Chengduju

Na 12. Svetovnih igrah v kitajskem Chengduju je za nov slovenski uspeh poskrbela Jacqueline Košir, ki je osvojila bronasto medaljo v hitrostnem zbijanju. S tem je poskrbela za dvojni uspeh slovenskih balinarjev na teh svetovnih igrah - srebro je včeraj osvojil Gašper Povh, prav tako v hitrostnem zbijanju.

Jacqueline Košir se je včeraj po razburljivi tekmi in povsem izenačenem skupnem rezultatu z italijansko tekmico prebila v polfinale. Odločilen je bil njen odličen rezultat v drugi seriji kvalifikacij – 37 zadetkov. V današnjem polfinalu je bila od nje boljša Turkinja, v boju za bron pa je s 34:33 premagala francosko predstavnico.

"Želela sem se prebiti med štiri, kar mi je včeraj z malo sreče tudi uspelo. Danes sem dala vse od sebe in ta trud se je res poplačal. Zelo, zelo sem vesela te bronaste medalje, zame je kot zlata," je po tekmi povedala Košir.

Nad dosežki svojih varovancev je bil navdušen tudi trener Dejan Koren: "Po drugi osvojeni medalji sem prezadovoljen. Pred prvenstvom smo upali na eno, mogoče dve medalji, in to je res mega dosežek na svetovnih igrah. Jacqueline in Gašperju lahko dam le kapo dol za njune uspehe. Ponosen sem, da sem del te ekipe in si želim, da bomo skupaj tudi na prvenstvih v prihodnje."

S tem so se končali slovenski nastopi na 12. Svetovnih igrah v Chengduju, na katerih je Slovenija osvojila štiri medalje. Poleg Jacqueline Košir in Gašperja Povha v balinanju sta bronasti medalji osvojili še kickbokserki (WAKO) Tyra Barada in Tina Baloh v boju na točke. Košir in Povh sta v hitrostnem zbijanju tekmovala še v kategoriji mešanih štafet in se uvrstila na 5. mesto. Urška Čavič in Žiga Ravnikar sta zasedla 7. mesti v poljskem lokostrelsvtu ukrivljenega loka. V ju-jitsuju je nastopil Tim Toplak, ki je ostal brez uvrstitve.

Na Svetovnih igrah nastopajo športniki neolimpijskih športnih panog in disciplin. Svetovne igre so prvič potekale leta 1981 in so od takrat na sporedu vsaka štiri leta. Slovenski športniki na Svetovnih igrah nastopajo od leta 1993 in so doslej osvojili 35 medalj (7 zlatih, 14 srebrnih in 14 bronastih).