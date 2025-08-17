Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
10.46

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Chengdu Svetovne igre Jacqueline Košir

Nedelja, 17. 8. 2025, 10.46

14 minut

Bron za Jacqueline Košir na svetovnih igrah v Chengduju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jacqueline Košir | Jacqueline Košir in Gašper Povh s srebrnima medaljama. | Foto OKS

Jacqueline Košir in Gašper Povh s srebrnima medaljama.

Foto: OKS

Na 12. Svetovnih igrah v kitajskem Chengduju je za nov slovenski uspeh poskrbela Jacqueline Košir, ki je osvojila bronasto medaljo v hitrostnem zbijanju. S tem je poskrbela za dvojni uspeh slovenskih balinarjev na teh svetovnih igrah - srebro je včeraj osvojil Gašper Povh, prav tako v hitrostnem zbijanju.

Jacqueline Košir se je včeraj po razburljivi tekmi in povsem izenačenem skupnem rezultatu z italijansko tekmico prebila v polfinale. Odločilen je bil njen odličen rezultat v drugi seriji kvalifikacij – 37 zadetkov. V današnjem polfinalu je bila od nje boljša Turkinja, v boju za bron pa je s 34:33 premagala francosko predstavnico.

"Želela sem se prebiti med štiri, kar mi je včeraj z malo sreče tudi uspelo. Danes sem dala vse od sebe in ta trud se je res poplačal. Zelo, zelo sem vesela te bronaste medalje, zame je kot zlata," je po tekmi povedala Košir.

Nad dosežki svojih varovancev je bil navdušen tudi trener Dejan Koren: "Po drugi osvojeni medalji sem prezadovoljen. Pred prvenstvom smo upali na eno, mogoče dve medalji, in to je res mega dosežek na svetovnih igrah. Jacqueline in Gašperju lahko dam le kapo dol za njune uspehe. Ponosen sem, da sem del te ekipe in si želim, da bomo skupaj tudi na prvenstvih v prihodnje."

S tem so se končali slovenski nastopi na 12. Svetovnih igrah v Chengduju, na katerih je Slovenija osvojila štiri medalje. Poleg Jacqueline Košir in Gašperja Povha v balinanju sta bronasti medalji osvojili še kickbokserki (WAKO) Tyra Barada in Tina Baloh v boju na točke. Košir in Povh sta v hitrostnem zbijanju tekmovala še v kategoriji mešanih štafet in se uvrstila na 5. mesto. Urška Čavič in Žiga Ravnikar sta zasedla 7. mesti v poljskem lokostrelsvtu ukrivljenega loka. V ju-jitsuju je nastopil Tim Toplak, ki je ostal brez uvrstitve.

Na Svetovnih igrah nastopajo športniki neolimpijskih športnih panog in disciplin. Svetovne igre so prvič potekale leta 1981 in so od takrat na sporedu vsaka štiri leta. Slovenski športniki na Svetovnih igrah nastopajo od leta 1993 in so doslej osvojili 35 medalj (7 zlatih, 14 srebrnih in 14 bronastih).

Chengdu Svetovne igre Jacqueline Košir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.