Tudi svetovne igre v leto 2022

Po prestavitvi olimpijskih iger na leto 2021 so prestavitev svojega tekmovanja najavili tudi prireditelji svetovnih iger. Te, na njih nastopajo tekmovalci v 32 neolimpijskih športih, bodo z leta 2021 prestavljene na leto 2022. Med 7. in 17. julijem 2022 jih bo gostil Birmingham v ameriški Alabami, so potrdili prireditelji.

Sestavni del svetovnih iger so številne borilne veščine, ki niso v olimpijskem programu, pa tudi številni športi iz programa OI, a so na svetovnih igrah predstavljeni z neolimpijskimi disciplinami, pa tudi orientacijski tek, bowling in ples. Med nekdanjimi olimpijskimi športi izstopata baseball in softball.

