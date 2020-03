Sredozemske igre se prilagajajo olimpijskim igram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alžirski minister za mladino in šport Sid Ali Khaldi je danes sporočil, da so organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa za leto dni preložili sredozemske igre v Oranu, z leta 2021 na 2022. Kot je dejal Ali Khaldi za francosko tiskovno agencijo AFP, sta odločitev o preložitvi skupaj dosegla alžirska vlada in mednarodni odbor za SI (CIJM).