Mediji poročajo, da se je na zgornjem delu tribune zlomila ograja in padla na spodnji del. Po poročanju arabskega dnevnika El Khabar je zrušitev kovinske ograje povzročil stampedo, zaradi česar je več navijačev padlo z zgornjih tribun na spodnje.

Three spectators died and over 70 were injured after a barrier collapsed in the upper stands during MC Alger’s league title celebrations, Algeria’s Health Ministry confirmed. The incident occurred after the team secured their second straight title. pic.twitter.com/rnn0tzN3rW