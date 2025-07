Portugalski mediji poročajo, da je v Španiji v prometni nesreči umrl 28-letni napadalec Liverpoola Diogo Jota. Poleg njega naj bi bil v avtu tudi njegov dve leti mlajši brat Andre.

Usodna nesreča se je zgodila na avtocesti A-52 v provinci Zamora, nesrečo so potrdile reševalne službe v regiji Kastilja in León. Na kraju nesreče so potrdili, da sta obe osebi v avtomobilu umrli.

Preiskovalci po prvih ugotovitvah menijo, da je lamborghiniju, v katerem sta bila, morda počila pnevmatika, medtem ko je Jota poskušal prehiteti drugo vozilo. Posledično je avtomobil v nesreči zaneslo s ceste, kar je bilo usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša, je zapisala španska tiskovna agencija EFE.

Tragična novica prihaja kmalu po tem, ko se je Jota v Portu poročil s svojo dolgoletno partnerico Rute Cardoso. Jota je za seboj pustil tri otroke.