Tragedija v Zagrebu: policija našla trupli moškega in ženske

Zagrebška policija je v petek zvečer opravlja preiskavo na ulici Črna Voda, kjer so v garaži ene od stanovanjskih stavb našli trupli moškega in ženske s strelnimi ranami.

Kot je potrdila zagrebška policijska uprava, so poročilo o strelih prejeli v petek ob 19.08, nakar so policisti takoj odšli na kraj dogodka. Trupli z vidnimi strelnimi ranami so našli v avtomobilu, parkiranem v garaži stavbe.

Zaradi suma dvojnega umora na kraju dogodka poteka preiskava in kriminalistična preiskava. Trenutno ni uradnih podatkov o identiteti žrtev ali morebitnega storilca.

Več informacij se pričakuje po končani preiskavi.