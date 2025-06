Z avtomobilom trčil v ženo in hčer

Policija je voznika začasno aretirala. Na kraju dogodka je tudi gasilska enota, ki je zaprla cesto.

JUST IN: A man drove a car into a group of people in Passau, a city in southern Germany's state of Bavaria, police said, adding they do not yet know if the act was intentional. https://t.co/BBVa9CiATF pic.twitter.com/r8CooTsPZU