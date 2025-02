🚨🇩🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Selon les témoins sur place, l’homme aurait volontairement foncé dans la foule avec son véhicule à #Munich. Il a été arrêté par la police. Le dernier bilan fait état d’au moins 15 blessés, dont plusieurs en état grave. https://t.co/YEeFw9LX8G pic.twitter.com/o7CmYPoKBJ — Bastion (@bastionmediaoff) February 13, 2025

Po poročanju lokalnih medijev se je incident zgodil v središču mesta, kjer so se na demonstracijah zbrali sindikalisti organizacije Verdi.

Priče navajajo, da so ljudje jokali in bili pretreseni, potem ko je voznik trčil v množico. Očividci so za bavarski portal BR24 poročali, da naj bi avto namerno zapeljal v množico. Videli so tudi dva moška, enega od njih naj bi policija ustrelila in pridržala.

Münchenska policija je na družbenem omrežju X sporočila, da v bližini ulice Dachauer poteka policijska operacija, dodatnih podrobnosti pa ni posredovala.

Tako ni jasno, ali se je zgodila nesreča ali je voznik namerno zapeljal v množico.

Župan Münchna Dieter Reiter je sporočil, da so med ranjenimi tudi otroci.

Zaradi incidenta bodo verjetno še bolj poostrili varnostne ukrepe, saj se v Münchnu pripravljajo na dobrodošlico na desetine svetovnih voditeljev in ministrov iz več kot 60 držav, ki se bodo v petek udeležili Münchenske varnostne konference.