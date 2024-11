Z avtomobilom v množico pred šolo, ranjenih je več ljudi #video

Današnji incident se je zgodil pred osnovno šolo v mestu Changde, kjer živi več kot pet milijonov ljudi. Posnetki dogodka so zaokrožili po družbenih medijih, a so oblasti številne že kmalu umaknile. Preostali prikazujejo posledice dogajanja, med drugim otroke, ki bežijo s prizorišča trčenja, okrvavljenega moškega ter več ljudi, ki so obležali na tleh.

Foto: Reuters

Državna tiskovna agencija Xinhua poroča o več ranjenih učencih, televizija CCTV pa javlja, da podrobnosti o žrtvah še preiskujejo. Ali je bilo trčenje namerno, pa državni mediji, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, ne navajajo.

Obračunavanje s civilisti

Gre za zadnjega v nizu podobnih incidentov – od napadov z noži do namernih trčenj z avtomobili –, ki so se v državi, ki se hvali z visoko stopnjo javne varnosti, zgodili v zadnjih mesecih.

Dogajanje je postalo predmet javne debate, pri čemer se številni sprašujejo, zakaj se vse večje število posameznikov odloča za obračun z naključnimi civilisti, še piše AFP.

Foto: Reuters