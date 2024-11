V današnji letalski nesreči v Gančanih v Prekmurje, v katerem so po neuradnih podatkih umrle tri mlajše osebe, je življenje izgubil tudi sodelavec spletnega uredništva Sobotainfo in televizije Idea Alen Pivar, so sporočili iz omenjenega uredništva. Pivar je bil tudi harmonikar in folklorist.

Kot so zapisali na spletni strani Sobotainfo je Pivarjev talent navduševal občinstva po vsej Sloveniji, prav tako pa je kot ozvočevalec skrbel za vrhunsko izvedbo številnih glasbenih in kulturnih prireditev. Kot podjetnik in mentor je s svojim znanjem in odprtim srcem pomagal mnogim, pomoči ni nikoli odrekel.

"Dragi Alen, hvaležni smo za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, za ves smeh, ustvarjanje in navdih, ki si nam ga dal. Tvojega duha, talenta in človečnosti ne bomo nikoli pozabili. Počivaj v miru," so zapisali njegovi sodelavci.