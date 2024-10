Tik pred vzletom prizemljili airbus. Vsega je bil kriv potnik ... pes.

30. septembra se je na redni letalski liniji iz Zagreba v Stockholm zgodil nenavaden incident, ki je privedel do škode v prostoru za prtljago Airbusa A319. Pred skorajšnjim vzletom so letalo preusmerili nazaj na letališče, potnike izkrcali in jih premestili na drugo letalo.

Po podatkih AvioRadarja se je 30. septembra na redni liniji Croatia Airlines OU486 iz Zagreba v Stockholm zgodil incident, v katerem je pes poškodoval prtljažni prostor Airbusa A319.

Uspelo se mu je rešiti in zaslišali so njegovo tekanje

V skladu s predpisi so psa namreč prevažali v prostoru za prtljago, temu pa se je kmalu po vkrcanju uspelo osvoboditi kletke. Med taksiranjem je posadka zaslišala hrup in tekanje psa v prtljažnem prostoru, zaradi česar se je letalo moralo vrniti na terminal.

Potnike so izkrcali in jih premestili na drugo letalo, prevoznik pa se je po pregledu poškodb, ki jih je na letalu povzročil pes, odločil, da letalo preventivno umakne iz prometa in ga napoti na tehnični pregled zaradi zamenjave poškodovanih delov.

Letalo še vedno na tehničnem pregledu

Na vprašanja AvioRadarja o omenjenem poletu je nacionalni letalski prevoznik pojasnil, da podrobnosti in okoliščine, ki so privedle do incidenta s psom v prtljažnem prostoru letala, še potekajo. "Za zdaj lahko potrdimo, da je družba spoštovala hrvaške in mednarodne pravne predpise ter ustrezne interne procedure o prevozu živali na letalu v pripravah na prevoz psa na letu OU486 Zagreb–Stockholm," so še navedli.

Potnike z omenjenega poleta so še isti večer prepeljali na končno destinacijo, letalo pa še ostaja na tehničnem pregledu.