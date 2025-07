Uspavali psičko, eno od treh psov, ki so do smrti pogrizli lastnico

"Draga Madona, ni nam uspelo, počivaj v miru.... Pa nič drugega nismo želeli, kot, da ti dajo drugo priložnost, da te oceni strokovnjak, ki si bo vzel čas in opravil celovito oceno, strokovnjak, ki bo človek. Še ena smrt, ki jo ima na vesti UVHVVR Maribor, brez, da bi pristojni ugotovili, da si bila za smrt gospe dejansko kriva ti ," so ogorčeni v omenjenem društvu.

Ob tem menijo, da so pristojni imeli tudi možnost drugačne odločitve in poudarili, da bi lahko psički dali še drugo priložnost. "Ampak gospa inšpektor ima moč, ona nam je pokazala, da lahko tudi usmrti, ko se ona tako odloči."

Inšpekcija: Žival predstavlja nesprejemljivo tveganje za javno varnost

Z vprašanji o usmrtitvi psičke se je društvo obrnilo tudi na inšpekcijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, od koder so jim potrdili, da za psa odredili evtanazijo, saj da žival predstavlja veliko in nesprejemljivo tveganje za javno varnost.

Zakonska podlaga za odreditev evtanazije je Zakon o zaščiti živali, ki določa, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka.

Odločitev, predpisano z zakonodajo, je potrdilo tudi mnenje izvedenca, ki je podal oceno in izvedensko ter strokovno mnenje o tem, ali je psica glede na dosedanje vedenje, vključno s soudeležbo pri incidentu s smrtnim izidom, še primerna za posvojitev oziroma sobivanje z ljudmi ali drugimi živalmi. Izvedenec je ugotovil, da obstaja resno tveganje za ugriz v povsem vsakdanjih situacijah, zato psica ni primerna za posvojitev oziroma sobivanje z ljudmi in drugimi živalmi, so navedli v odgovoru.

"Glede na to, da je prišlo do smrti človeka, obstaja resna nevarnost, da bi v primeru vrnitve živali v okolje lahko ponovno napadla, bodisi ljudi bodisi druge živali. Javna varnost ima prednost pred možnostjo posvojitve ali iskanja novega skrbnika/lastnika. Neboleča usmrtitev se je odredila kot izreden, a nujen ter strokovno in zakonsko utemeljen ukrep, s ciljem zaščititi življenje in zdravje ljudi in tudi živali," pravijo na upravi za varno hrano.

Tina Gaber: Ne morem biti tiho, ker sem žalostna

V zvezi z usmrtitvijo psičke se je na omrežju Facebook oglasila tudi premierjeva partnerka Tina Gaber, sicer velika zagovornica pravic živali. "Ne morem biti tiho, ker sem žalostna. Med tistimi, ki odločajo o usodi živih bitij, ni bilo nikogar, ki bi imel pogum ali srce, da bi ji dal priložnost. Umrla je po odločitvi sistema, ki ji je hladnokrvno, birokratsko, s kopico uradniškega strahu in ignorance in brez vsakršne moralne refleksije vzel življenje. Ker je lažje vedno reči "ne da se" kot enkrat reci "poskusimo". Ker je to "po pravilih". A ko pravila niso pravična, ko so brezčutna in toga, potem niso varovalka - ne rešujejo - ubijajo!"

V zapisu se sprašuje tudi, kako je mogoče, da o življenju ali smrti odloči ena sama oseba brez nadzora, brez evalvacije, brez odgovornosti in poziva: "A ni skrajni Čas, da se za take primere določi neodvisna, strokovna komisija, ne pa en sam človek, ki si je vzel vlogo rablja?"

V zvezi z usmrtitvijo psičke se je na omrežju Facebook oglasila tudi premierjeva partnerka Tina Gaber, sicer velika zagovornica pravic živali. Foto: Ana Kovač

"To nikakor ni zapis proti pravilom. To ni upor proti zakonu. To je klic k razumu. Obstajajo trenutki, ko je prvo treba biti človek, pa šele potem uradnik. Ko je moralna dolžnost močnejša od službene dolžnosti. In v tem krutem svetu na določenih pozicijah rabiš srce in jajca," je dodala.