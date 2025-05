Tragedija na območju Miklavža: ženska je umrla zaradi poškodb po napadu enega od psov

Kot smo poročali včeraj, je na območju Miklavža na Dravskem polju zaradi napada psov umrla starejša ženska. V izjavi za javnost so mariborski policisti sporočili, da je ženska najverjetneje umrla zaradi poškodb po napadu enega od psov.

Trije psi, od tega sta imela dva status nevarnega psa, so bili prvotno v lasti njenega sina, pred letom dni pa je lastništvo prevzela pokojna. Neuradno gre za dve argentinski dogi in enega pitbulterierja. Vse pse so po napadu odvzeli in jih namestili v zavetišče.