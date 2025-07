Presenečenje za Zahod: Putinu se je uspelo izogniti nadzoru

Uradno je pot za rezervne dele Airbusa in Boeinga v Rusijo blokirana, vendar carinski podatki kažejo, da je država od začetka vojne v Ukrajini uvozila letalske sestavne dele v vrednosti približno milijarde evrov. To Rusiji uspeva z mrežo podjetij, ki prikrito uvažajo zahodne sestavne dele letal.

Po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 so se zahodne države hitro odzvale. Prepovedi pristajanja in preletov ruskih letal so sledile sankcije ter s tem prepovedi izvoza letal in rezervnih delov.

Težave za ruske letalske prevoznike

Posledično ruske letalske družbe trpijo. Precejšen del njihovih flot je prizemljen zaradi manjkajočih delov, številna letala pa potrebujejo vzdrževanje. Kljub temu jim še vedno uspe pridobiti rezervne dele, piše nemška spletna stran aeroTELEGRAPH.

Glede na analizo mednarodnih carinskih podatkov finske radiotelevizije Yle je Rusija od februarja 2022 uvozila komponente v vrednosti skoraj milijarde evrov. Velik del teh dobav ni prišel neposredno iz Evrope ali ZDA, temveč po posrednih poteh.

Posredniške države za izogibanje embargu

Zlasti pogosto se omenjajo Združeni arabski emirati, Kitajska, Turčija in Gabon. Shema se zagotovo izvaja z veliko kriminalno energijo, da bi se izognili embargu. Uvozni dokumenti navajajo približno 4.000 posameznih pošiljk. Obdelovali so jih v več kot 360 različnih podjetjih.

Airbus in Boeing trdita, da spoštujeta prepoved izvoza sestavnih delov v Rusijo. Pri tem Airbus opozarja, da nima nadzora nad nepooblaščenimi izdelki ali dokumenti. Na fotografiji: letalo airbus ruske letalske družbe Aeroflot. Foto: Guliverimage

Glede na analizo je približno 600 milijonov evrov rezervnih delov, ki jih je uvozila Rusija, sestavnih delov za airbuse, približno 400 milijonov evrov pa sestavnih delov za boeinge. Dobavljeni deli vključujejo tudi motorje in elektronske sisteme, vključno s tistimi za potencialno vojaško uporabo, kot sta komunikacijska ali radarska tehnologija.

Airbus: Ni zakonitega načina za izvoz delov v Rusijo

Oba proizvajalca letal sta za Yle poudarila, da se strogo držita trenutnih izvoznih omejitev. Airbus opozarja na obsežne prepovedi, ki so jih uvedle tako EU kot ZDA.

Izvoz letal, rezervnih delov, tehnične dokumentacije ali storitev v Rusijo je popolnoma prepovedan. "Ni zakonitega načina za izvoz delov ali dokumentov v Rusijo," piše v izjavi.

Originalne dele je mogoče izslediti prek serijskih številk

Čeprav je originalne dele Airbusa mogoče do neke mere izslediti, na primer prek serijskih številk in potrdil o končni uporabi, pa nimajo nadzora nad nepooblaščenimi izdelki ali dokumenti.

Boeing je tudi izjavil, da je v začetku leta 2022 ustavil vso podporo ruskim letalskim družbam in ponudnikom vzdrževalnih storitev. Spoštujejo veljavne sankcije in mednarodne predpise, še trdijo.