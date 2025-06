Preiskovalni novinarji ruske medijske hiše v izgnanstvu iStories so ta teden objavili kontroverzno preiskavo o storitvi za sporočanje Telegram.

Človek s Telegrama, ki ima stike z ruskimi obveščevalnimi službami?

Po tem poročilu strežniško infrastrukturo priljubljene aplikacije za sporočanje nadzoruje moški, ki je sodeloval z ruskimi tajnimi službami. Natančneje s FSB, naslednikom KGB, piše švicarski medij Watson.

“Ko smo preiskovali, kdo nadzoruje infrastrukturo, ki zagotavlja pretok milijard sporočil Telegrama, smo naleteli na moškega brez javnega profila, a z velikim dostopom: Vladimirja Vedenejeva, 45-letnega omrežnega inženirja," pišejo novinarji iStories, ki ima sedež v Latviji.

Skrivnostno podjetje iz Karibov

Ruski podjetnik Vedenejev je tudi lastnik podjetja, ki vzdržuje strežniško infrastrukturo Telegrama in dodeljuje tisoče naslovov IP storitvi za sporočanje. Bil je tudi glavni finančni direktor Telegrama.

Ustanovitelj Telegrama, ruski milijarder Pavel Durov se javno predstavlja kot bojevnik za boj proti cenzuri, ki ima težave s Kremljem, poročilo iStories pa je zelo omajalo to predstavo o Durovu. Foto: Guliverimage

Preiskava je razkrila, da internetni naslovi (domene), ki jih uporablja Telegram, pripadajo podjetju s karibskih otokov Antigva in Barbuda, imenovanemu Global Network Management (GNM).

Dostop Vedenejeva do strežnikov Telegrama

Po raziskavi je korporacija Telegram v lasti Pavla Durova leta 2018 prenesla pravice in odgovornosti za upravljanje svoje infrastrukture na GNM. Sodni dokumenti v zvezi s tožbo GNM na Floridi, ki so jih pregledali preiskovalni novinarji, so prav tako pokazali, da je Vedenejev "imel izključen dostop do nekaterih strežnikov Telegrama in je bil celo pooblaščen za podpisovanje pogodb v imenu Telegrama".

Po poročilu iStories je Vedenejev pomemben igralec na ruskem telekomunikacijskem trgu. Je ustanovitelj podjetja GlobalNet, telekomunikacijskega operaterja s sedežem v Sankt Peterburgu, ki upravlja 18 tisoč kilometrov internetne infrastrukture od Sibirije do zahodne Evrope v dveh ducatih držav. Lani je Vedenejev po poročilu prenesel svoj večinski delež v podjetju na sorodnike.

Občutljivi stranki: FSB in GlavNIVTS?

Čeprav ni dokazov, da bi GNM sodeloval z rusko državo ali posredoval podatke, sta imeli dve drugi podjetji, tesno povezani z Vedenejevim – eno od njih prav tako dodeljuje IP-naslove Telegrama, drugo pa je to počelo do leta 2020 – več zelo občutljivih strank, piše v poročilu.

Ali obstajajo povezave med Vladimirjem Vedenejevim in rusko obveščevalno službo FSB? (Na fotografiji je sedež FSB v Moskvi.) Foto: Guliverimage

Po poročilu so med njimi ruska obveščevalna agencija FSB, tajni ruski raziskovalni računalniški center GlavNIVTS, ki je pomagal načrtovati invazijo na Ukrajino in razvil orodja za deanonimizacijo internetnih uporabnikov, ter vodilni državni laboratorij za jedrske raziskave.

Najbolj tajna ruska obveščevalna službe?

Po poročilu je raziskovalni center GlavNIVTS verjetno najbolj tajna in najmanj raziskana ruska obveščevalna agencija. Znano je, da upravlja podatkovne centre in razvija programsko opremo za predsedniško pisarno Vladimirja Putina.

Leta 2019 so nekdanji zaposleni v GlavNIVTS novinarjem potrdili, da je imela ta državna agencija dostop do tajnih gradiv in da je delovala v interesu številnih ruskih varnostnih agencij, vključno z rusko obveščevalno agencijo FSB in vojaško obveščevalno agencijo GRU.

Dostop do sporočil

Za razliko od WhatsAppa in Signala klepeti v Telegramu nimajo privzetega šifriranja od konca do konca. Poslana sporočila so shranjena na strežnikih, do katerih imajo dostop podjetja, ki upravljajo infrastrukturo Telegrama.

Ali ima dostop do Telegramovih sporočil tudi GlavNIVTS, ki med drugim razvija programsko opremo za predsedniško pisarno Vladimirja Putina, in velja za najbolj tajno rusko obveščevalno službo? Foto: Reuters

Pomembno je omeniti, da je vsakemu sporočilu, poslanemu prek Telegrama, dodeljen edinstven identifikator naprave ("auth_key_id"). To omogoča identifikacijo naprave in dodelitev ključa, potrebnega za dešifriranje.

Zloraba podatkov?

Če imajo torej podjetja, ki sodelujejo z ruskimi obveščevalnimi službami, dostop do prometa Telegrama, bi to lahko zlorabili za celovit nadzor uporabnikov, vključno s sledenjem njihovim lokacijam in stikom.

Kakšno vlogo pri tem igra ustanovitelj Telegrama Pavel Durov? To ni javno znano. Durov je trenutno v Franciji v kazenski preiskavi, potem ko je bil avgusta 2024 aretiran zaradi distribucije nezakonitih vsebin na Telegramu. Njegovo podjetje je od takrat sprejelo številne ukrepe in naj bi tesneje sodelovalo z organi pregona in evropskimi regulatorji.

Je Durov res bojevnik proti državni cenzuri?

Izjemno bogati Rus, ki ima tudi francosko državljanstvo, je bil izpuščen pod sodnim nadzorom in mu je dovoljeno potovati. Zavrnil je komentarje o preiskovalnem poročilu iStories.

Že v preteklosti so se pojavila poročila, da ima ruska tajna služba FSB dostop do Telegramovih sporočil. Tako naj bi leta 2023 FSB dostopala do komunikacije ruskih protivojnih aktivistov na Telegramu. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Durov se javnosti rad predstavlja kot borec proti državni cenzuri, ki s svojo spletno platformo zagotavlja svobodo izražanja. Del njegove legende je, da je moral pod pritiskom oblasti zapustiti rodno Rusijo, piše Watson.

Je Durov načrtno zavajal Ukrajince?

Ruska notranja obveščevalna agencija FSB, ki deluje tudi kot tajna policija Ruske federacije, naj bi brata Pavla in Nikolaja Durova prisilila, da sta morala svoje podjetje družbenih medijev VKontakte (zdaj VK) prodati nekemu oligarhu.

Leta 2024 pa je postalo jasno, da je Durov namerno zavajal Ukrajince in javnost s trditvijo, da ga je Rusija prisilila v izgnanstvo in da Telegram nima nobenih povezav z Rusijo, piše Watson.

Durov brez težav potoval v Putinovo Rusijo

Dve neodvisno delujoči vzhodnoevropski raziskovalni skupini sta objavili sočasne ugotovitve: Pavel Durov je med letoma 2015 in 2017 ter 2020 in 2021 večkrat letno potoval v Rusijo. Durovov odnos z ruskimi oblastmi med letoma 2015 in 2021 je bil očitno dovolj dober, da se ustanovitelj Telegrama ni bal aretacije pri prečkanju meje.

Pavel Durov je tudi ustanovitelj ruskega družbenega omrežja VKontakte, ki je zdaj v večinski lasti energetskega velikana Gazprom in ruske zavarovalnice Sogaz. Foto: Guliverimage

Edina izjema je bil čas, ko je Kremelj napovedal vojno Telegramu in so ruske cenzurne oblasti domnevno poskušale blokirati Telegram. Domnevno neuspešno. Vendar pa obstajajo precejšnji dvomi o tej zgodbi, piše Watson.

Pavel Durov ima še vedno ruski potni list

Njegov brat Nikolaj, programer, ki je razvil storitev sporočanja Telegram, je prav tako potoval v Rusijo iz Finske. Tudi njega je iskalo francosko sodstvo.

Pavel Durov je javno izjavil, da ni več ruski podjetnik in da ima dvojno državljanstvo Francije in Združenih arabskih emiratov. Po aretaciji v Franciji in po zaslugi ruskih oblasti pa se zdaj ve, da ima še vedno veljaven ruski potni list.

Je Telegram grožnja ukrajinski nacionalni varnosti?

Osnovne informacije o Vedenejevu, ki so zdaj na voljo, so bile prej neznane. Vendar pa so se v zadnjih letih večkrat pojavila poročila, da so ruske obveščevalne službe pridobile podatke o uporabnikih Telegrama, ne da bi imele fizični dostop do njihovih naprav ali da bi vanje vdrle.

Vodja ukrajinskih vojaških obveščevalcev Kirilo Budanov je prepričan, da je Telegram grožnja ukrajinski nacionalni varnosti. Foto: Reuters

Načelnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR) Kirilo Budanov je Telegram večkrat označil za grožnjo nacionalni varnosti Ukrajine. Vendar je dodal, da storitev sporočanja pomaga pri zagotavljanju informacij ukrajinskemu prebivalstvu na začasno okupiranih ozemljih.

Telegramovi odgovori na očitke

Telegram je v odgovor na nedavna razkritja izjavil, da sodeluje z več deset izvajalci po vsem svetu. Nobeno od teh partnerskih podjetij nima dostopa do uporabniških podatkov ali kritične infrastrukture podjetja.

"Vsi strežniki Telegrama so v lasti Telegrama in jih upravljajo zaposleni v Telegramu. Nepooblaščen dostop je nemogoč. Telegram nima ne zaposlenih ne strežnikov v Rusiji. V vsej zgodovini Telegrama nobeno zasebno sporočilo ni bilo nikoli deljeno s tretjimi osebami in njegovo šifriranje ni bilo nikoli ogroženo."