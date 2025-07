"Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) še vedno načrtuje udeležbo otrok na mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi (IJSO) v ruskem Sočiju, čeprav je država v vojni in tudi tam prihaja do varnostnih incidentov, kot je nedaven napad ukrajinskih dronov na izobraževalno središče Sirius v tem mestu. Menimo, da bi moral organizator olimpijade poiskati nadomestno prizorišče, saj Rusija zaradi vojne v Ukrajini ni primerna destinacija," so zapisali starši mladoletnih potencialnih udeležencev v pozivu, ki smo ga prejeli v redakcijo. Pomisleke smo preverili na ZOTKS.

Skupina mladih nadarjenih naravoslovcev naj bi konec letošnjega novembra odpotovala v Soči na mednarodno 22. Mladinsko naravoslovno olimpijado (IJSO), ki je namenjena mlajšim od 15 let. Ob tem se pojavlja vprašanje varnosti, ki so ga starši potencialnih udeležencev naslovili na Siol.net. Otrokom, ki so se že izkazali na različnih državnih tekmovanjih iz naravoslovja in jih je organizatorica ZOTKS povabila k udeležbi na olimpijadi, so omogočili učne priprave. Na prvi dan priprav so morali otroci s seboj prinesti podpisano soglasje staršev oziroma skrbnikov, v katerem ZOTKS tudi pojasnjuje okoliščine in negotovost, ki spremljajo udeležbo na olimpijadi.

Starši oziroma skrbniki s podpisom med drugim soglašajo, da se bo otrok v primeru uvrstitve v olimpijsko ekipo dogodka udeležil v živo, če se bo organizatorica ZOTKS seveda odločila za pot v Rusijo, v nasprotnem primeru pa morajo poravnati vse nastale stroške.

Starše zmotilo več stvari

"Če soglasja od vas ne prejmemo, nima smisla, niti si mi tega ne moremo privoščiti, da se otrok udeleži nadaljnjega izbirnega postopka, kar vključuje že prvi izbirni test," je med drugim zapisano na obrazložitvi. Od staršev tudi pričakujejo zagotovilo, da se strinjajo, da o realizaciji udeležbe presodi ZOTKS in da otrok v primeru, da se uvrsti v ekipo, v Rusijo odpotuje z njo. Starši opozarjajo, da ministrstvo za zunanje zadeve jasno odsvetuje nenujna potovanja v Rusijo.

Polovica staršev povabljenih otrok se s tem strinja in zato otrok ni poslala na izbirni test. Zmotilo pa jih je tudi, da so bili otroci, ki niso pristopili k izbirnemu testu zaradi varnostnih pomislekov, izločeni s priprav, čeprav so si uvrstitev nanje prislužili z odličnimi rezultati. "Zdi se mi nepošteno, da so otroci, ki so se vse leto trudili na tekmovanjih, izločeni zgolj zato, ker imajo odgovorne starše," je zapisal eden od staršev, ki se ne želi izpostaviti z imenom.

Še nikoli soglasja v takšnih razmerah

Na očitek, zakaj v Rusijo, ki je zaradi razmer in mednarodnih sankcij povsem neprimerna lokacija, je glavni tajnik ZOTKS Jožef Školč odgovoril, da je letošnja IJSO že 22. po vrsti in da je bila odločitev za Soči sprejeta že pred kakšnimi štirimi ali petimi leti, ko današnje situacije še nihče ni pričakoval. Foto: STA Po pojasnila smo se obrnili na ZOTKS. Glavni tajnik zveze Jožef Školč je povedal, da se zavedajo, da so razmere zelo občutljive in tudi da jim doslej soglasja še nikoli ni bilo treba formulirati na tak način kot letos, čeprav bi soglasje starši za pot mladoletnikov v tujino morali podpisati v vsakem primeru. Predprijave držav na olimpijado so odprte do konca meseca in v naslednjih dneh bo šele jasno, koliko jih je sploh pripravljenih oditi v Soči. Kot je pojasnil, so v soglasju tudi opozorili, da bo najbrž šele na dan potovanja jasno, ali bodo zares potovali v Rusijo.

"A ker do konca upamo, da se bomo olimpiijade udeležili, se nanjo pripravljamo kot običajno. Starše v dopisu prosimo za razumevanje in opozarjamo, da se seveda lahko zgodi, da na tekmovanje ne bomo šli," je še povedal Školč in dodal, da bodo upoštevali mnenje konzularne službe zunanjega ministrstva.

Na očitek, zakaj v Rusijo, ki je zaradi razmer in mednarodnih sankcij povsem neprimerna lokacija, je odgovoril, da je letošnja IJSO že 22. po vrsti in da je bila odločitev za Soči sprejeta že pred kakšnimi štirimi ali petimi leti, ko današnje situacije še nihče ni pričakoval.

Izvedba 22. IJSO je še v zraku

Na odziv drugih držav še čakajo, vendar pa lokacije ni mogoče na hitro spremeniti, saj je precejšen organizacijski zalogaj, tudi z vidika zagotovitve ustreznih tehničnih pogojev. "Tako je verjetno težko dobiti lokacijo, ki bi kar prevzela organizacijo tolikšnega dogodka," je pristavil Školč. Zagotovil je, da bodo pravočasno ocenili tveganja in udeležbo odpovedali, pa čeprav v zadnjem trenutku, če bo treba.

Zatrdil je tudi, da niso prejeli očitkov, da so bili otroci, ki niso prinesli podpisanega soglasja, po krivici izločeni iz priprav. "Ampak če že vnaprej ne sprejemajo tveganja, potem so priprave nesmiselne. Prav tako ne poznam primera, ko bi kdo vztrajal, da bi vseeno rad sodeloval na pripravah," zatrjuje glavni tajnik ZOTKS.

Treba je tudi vedeti, nadaljuje, da se pri organizaciji takšnih poti soočajo z več finančnimi izzivi, saj za udeležbo na IJSO ne prejemajo nobenih vnaprejšnjih javnih sredstev in jih zbirajo sproti. "Za to tekmovanje ni nobenega neposrednega naslova, prek katerega bi lahko konkurirali za sredstva. Edino v primeru otrok, ki so že srednješolci, lahko zaprosimo za sredstva iz štipendijskega sklada, iz katerega se povrne del potnih stroškov. Vse preostalo je v domeni ZOTKS, ki je nevladna organizacija," je pojasnil Školč in se obregnil ob državo, ki da se sicer rada pohvali z dosežki otrok na tekmovanjih po svetu, a v priprave in udeležbo ne vlaga nič. Stroškov udeležbe na IJSO starši ne nosijo, saj ZOTKS poskuša sredstva zagotoviti drugje, z donacijami, sponzorstvi in nakazilom odstotka dohodnine, je zatrdil Školč.

Starši so se v pismu uredništvu tudi vprašali, kakšno je sploh stališče ZOTKS do tekmovanja Slovenije v Rusiji, glede na to, da je ta v vojni in pod mednarodnimi sankcijami. Školčev komentar se glasi: "Mislim, da te prireditve niso pod sankcijami. Osebno sem zelo nesrečen zaradi dogodkov tako v Ukrajini kot Gazi in drugod, vendar pa nismo ne državni ne paradržavni organ. V nasprotnem primeru se v priprave verjetno ne bi spuščali. Po drugi strani pa menim, da je treba med mladimi spodbujati vrednote sodelovanja v znanosti in na medosebni ravni."