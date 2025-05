Moskva je to rusko mesto odrezala od sveta. Kaj se dogaja?

Že 5. maja letos so bile mobilne komunikacije prekinjene po vsem mestu Murmansk. Kot poročajo lokalni mediji, so bile te prekinitve med vajami vojaške parade. Vaje potekajo pred 9. majem, dnevom, ki se praznuje kot ruski dan zmage v drugi svetovni vojni, piše norveški medij Barents Observer.

Motnje omrežja po vsej Rusiji

"Vaja parade je očitno vplivala ne le na javni prevoz, temveč tudi na operaterje mobilnih komunikacij. Tako kot v Moskvi so tudi v Murmansku opažene motnje omrežja," so poročali lokalni mediji.

Prebivalci drugih ruskih mest so prav tako doživeli izpade mobilnega interneta. Večina pritožb je prišla iz Moskve, vendar so bile motnje zabeležene tudi v širši moskovski regiji, Sankt Peterburgu in nekaterih drugih regijah.

Prekinitve bodo potekale do 9. maja

Kasneje so zvezni organi za odzivanje na izredne razmere Moskovčanom izdali sporočilo, v katerem so navedli, da so težave povezane z zagotavljanjem varnosti med prihajajočimi dogodki ob dnevu zmage. Prekinitve bodo potekale do 9. maja, so potrdile oblasti.

Ob dnevu zmage bodo v Moskvi in drugih ruskih mestih vojaške parade. Foto: Guliverimage

Motnje v komunikacijah povzročajo velike težave državljanom in podjetjem. Ljudje ne morejo naročiti taksija ali izvedeti lokacije svojih otrok, majhne trgovine pa ne morejo obdelovati plačil prek terminalov. Ruska državna duma trdi, da je odklop interneta razumen previdnostni ukrep in da varnost "zahteva prednost pred vsakdanjim udobjem".

Napadi ukrajinskih dronov na Murmansk

Varnostni ukrepi so sprejeti, ko ukrajinski droni ciljajo na vojaške objekte po večjem delu evropske Rusije. Po navedbah ruskega ministrstva za obrambo so bili 4. maja v Murmanski regiji sestreljeni štirje ukrajinski brezpilotni letalniki.

Takšni napadi na polotoku Kola se ne dogajajo prvič. Avgusta in septembra 2024 sta bila na vojaško letališče Olenja izvedena vsaj dva napada. Med enim od napadov je lokalni prebivalec posnel videoposnetek sestrelitve enega od brezpilotnih letalnikov le nekaj sto metrov od strateško pomembne letalske baze, še piše Barents Observer.